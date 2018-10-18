يتجه العديد من الطلبة للعمل إلى جانب الدراسة، وخاصة إذا كانوا يدرسون خارج بلادهم. يهدفون بذلك لتحقيق ما يسد حوائجهم اليومية، فيما يعمل البعض الآخر لتحقيق المزيد من الإنجاز والرضى الذاتي.

تسنيم حمادي، واحدة من هؤلاء الطلبة، تدرس في إحدى جامعات إسطنبول وتعمل إلى جانب ذلك كوسيط تجاري بين إسطنبول واليمن بلدها الأم.

تقول الحمادي لـ TRT عربي إنها بدأت في أول مراحل مشروعها الخاص بعد أن وجدت نفسها في المجال التجاري أكثر من غيره من المجالات.

وتحرص الحمادي على صقل مهاراتها المهنية في الجانب التجاري الذي اختارته من خلال المشاركة بالدورات المتخصصة في هذا المجال.

أما عمر محمود، الطالب في المرحلة الإعدادية، فإنه حريص على العمل، رغم أنه "أمر صعب بعض الشيء" كما يقول. ذلك أن الدوام المدرسي يستغرق منه ثماني ساعات يومياً، الأمر الذي يصعب معه العمل لساعات طويلة. لذلك يجد عمر من خلال العمل عبر الإنترنت في مجال التصميم والتصوير الفوتوغرافي ما يمكّنه من اكتساب بعض المال.

وفي هذا السياق يذكر الموقع الأميركي "مينتال فلوس" مجموعة من الوظائف يمكن القيام بالكثير منها وأنت في المنزل:

1- إدخال البيانات

تتضمن هذه الوظيفة عادةً نقل البيانات يدوياً من ملف الكمبيوتر إلى جدول البيانات، وتشير الإحصاءات إلى أن متوسط ​​الأجر فيها حوالي 15 دولاراً في الساعة.

2- مشاركة الأفكار

إذا كنت تمتلك مهارة التفكير الاستراتيجي، يمكنك الحصول على المال مقابل مشاركة أفكارك مع الشركات.

سوف تجد بعد بحثٍ بسيط أن الكثير من الشركات الموثوقة ستسمح لك بكسب المال عن طريق ملئ الاستبيانات الخاصة بالدراسات التي تقوم بها.

كما توظف بعض الشركات أفراداً يعدون دراسات تعتمد على مجموعات التركيز التي يأخذون منها التغذية الراجعة على منتجات وخدمات الشركة.

وبعض الشركات تقوم بترتيب مجموعات التركيز على الإنترنت، الأمر الذي يبدو مشجعاً لك إذا كنت تريد العمل عبر الإنترنت.

3- الدروس الخصوصية

قد يتوفر لديك مهارات ومعرفة قيمة يمكنك مشاركتها مع الطلاب الآخرين وأنت مازلت على مقاعد الدراسة.

على سبيل المثال يمكنك العثور على فرص لتدريس طلاب المدارس الابتدائية والثانوية المحلية بسهولة في قوائم الوظائف المحلية والإعلانات المبوبة.

كما يوجد خدمات تعليمية عبر الإنترنت. هذه الفرص التعليمية الرقمية يمكن أن توفر دخلاً بقيمة 10-20 دولار في الساعة.

4- العمل الحر

لم يعد العمل الحر مقتصراً على الكتاب والمصورين. يمكنك أن تكتب "مواقع الويب المستقلة" - “freelance websites” في أي محرك بحث وستحصل على العديد من النتائج.

توفر مثل هذه المواقع فرصة جيدة لك فيما إذا كان لديك مهارة أو هواية معينة كالترجمة أو المونتاج على سبيل المثال. فقد تجد طالباً آخر في الموقع يريد مساعدته في ترجمة واجباته المدرسية، وآخر يريد إنشاء مقاطع فيديو مخصصة لتهنئة عيد ميلاد بمقابل مادي.

5- تأجير السيارة الشخصية

إذا كنت لا تخطط ألخذ سيارتك معك إلى الجامعة في أسبوع ما، فهذه طريقة سهلة لكسب بعض الدخل. تسمح لك بعض التطبيقات بتأجير سيارتك للأشخاص في منطقتك مع إعطائك حرية تحديد أسعارك الخاصة. وتوفر مثل هذه التطبيقات إمكانية الكشف عن السائقين الآمنين، وتأمين سيارتك في كل مرة يأخذها شخص ما.

وإن لم تكن هذه الفكرة رائجة في مدينتك، يمكنك أن تعمل على فكرة "تأجير سيارتك" بين دائرة أصدقائك ومعارفهم، وبخاصة فيما إذا كنت تقيم في بلدٍ سياحي؛ إذ تبدو الفكرة مثمرة لتستقطب السياح من طرف الأصدقاء والمعارف مقابل أجرٍ تتفقون عليه.

6- ناسخ

إذا كنت كاتباً سريعاً ودقيقاً فوظيفة "الناسخ" من الوظائف التي يمكنك القيام بها من المنزل مع القليل من الجهد. كل ما عليك هو الاستماع إلى مقاطع الفيديو أو التسجيلات الصوتية وكتابة ما تسمعه.

يؤدي البحث السريع على الويب إلى عرض العديد من الخيارات للخدمات التي تتطلع إلى توظيف ناسخين طامحين، بحيث يمكنك العثور على الفرصة المناسبة لك. يمكن أن تبدأ الأسعار من 20 دولاراً في الساعة.

7- متسوق خفي

تقوم الشركات في بعض الأحيان بتوظيف أشخاص للعمل "كمتسوّقين غامضين". وتختلف طبيعة المهمة من شركة إلى أخرى.

في المجمل يتم توجيه الموظف إلى متاجر معينة بعد إخباره بما يجب شراؤه وما يجب أن يقوله.

على سبيل المثال، قد يُطلب منك كموظف طرح أسئلة محددة في أحد محال البيع بالتجزئة، أو قد يُطلب منك شراء شيء ما ثم إعادته على الفور. وبعد ذلك تقوم بكتابة سرد لتجربتك وترسلها إلى الشركة.

8- بيع الصور

إذا كان لديكم وهبة التصوير الفوتوغرافي، فقد تبدو مسألة بيع صورك إلى وكالة صور وسيلة جيدة، إذ ستتلقى رسوماً في كل مرة يتم فيها تنزيل صورك، مما قد يوفر دخلاً متجدداً.

9- رعاية الحيوانات الأليفة

يمكنك تحويل حبك للحيوانات إلى وظيفة مربحة. هناك الكثير من المنصات عبر الإنترنت ذات العلاقة، وبعضها يمكن أن يدفع أكثر من 50 دولاراً لقضاء أمسية مع حيوانٍ أليف.