قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وخلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة"فالداي"، عبّر بوتين عن أسفه لاختفاء خاشقجي مؤكداً على ضرورة فهم ما حدث له.

وأشار بوتين إلى عدم علمه بتفاصيل ما حدث للصحفي السعودي، مشدداً على عدم إمكانية إفساد العلاقة مع المملكة العربية السعودية إلا في على توفر حقائق ملموسة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤولية حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتشهد قضية جمال خاشقجي تحركات دولية كبيرة تطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيره بعد اختفائه في قنصلية بلده في إسطنبول.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية.

وكان مسؤولون أتراك قد صرحوا لوكالة رويترز بأن السلطات التركية تحتفظ بتسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، وأنها أطلعت بلداناً بينها السعودية والولايات المتحدة على الأدلة.