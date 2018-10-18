سياسة
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بوتين: اختفاء خاشقجي أمر مؤسف لكننا بحاجة لفهم ما حدث
عبّر الرئيس الروسي فلادمير بوتين، يوم الخميس، عن قلقه وأسفه بسبب اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، مطالبا الجميع بانتظار نتائج التحقيقات. واستبعد بوتين إفساد العلاقة مع السعودية في الوقت الراهن بسبب عدم تواجد أدلة ملموسة.
بوتين: اختفاء خاشقجي أمر مؤسف لكننا بحاجة لفهم ما حدث
وقفة تضامنية مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي  / Reuters
18 أكتوبر 2018

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الخميس، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا.

وخلال كلمة ألقاها خلال الاجتماع السنوي لمجموعة"فالداي"، عبّر بوتين عن أسفه لاختفاء خاشقجي مؤكداً على ضرورة فهم ما حدث له.

وأشار بوتين إلى عدم علمه بتفاصيل ما حدث للصحفي السعودي، مشدداً على عدم إمكانية إفساد العلاقة مع المملكة العربية السعودية إلا في على توفر حقائق ملموسة.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن الولايات المتحدة تتحمل جزءاً من المسؤولية حول مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وتشهد قضية جمال خاشقجي تحركات دولية كبيرة تطالب السلطات السعودية بالكشف عن مصيره بعد اختفائه في قنصلية بلده في إسطنبول. 

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية.

وكان مسؤولون أتراك قد صرحوا لوكالة رويترز بأن السلطات التركية تحتفظ بتسجيل صوتي يشير إلى أن خاشقجي قُتل داخل القنصلية، وأنها أطلعت بلداناً بينها السعودية والولايات المتحدة على الأدلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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