سياسة
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البنك الدولي: عدد الفقراء في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول
على الرغم من النمو الاقتصادي الذي تشهده معظم دول العالم، فإن الحد من نسبة الفقر يمثل تحديا كبيرا في ظل عدم تقاسم هذا النمو بشكلٍ عادل. فوفق تقرير للبنك الدولي فإن نصف سكان العالم يعيشون على أقل من 5 دولارات يوميا.
البنك الدولي: عدد الفقراء في العالم لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول
الفقراء في العديد من البلدان لا يتقاسمون النمو الاقتصادي بالتساوي / Reuters
18 أكتوبر 2018

 أكد البنك الدولي، يوم الأربعاء، أن عدد الفقراء في العالم لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول، إذ أن نصف سكان الكرة الأرضية يعيشون على أقل من خمسة دولارات ونصف للفرد الواحد في اليوم.

ووفق  التقرير نصف السنوي للبنك الدولي، فإن "ثمار النمو الاقتصادي" تمت مشاركتها بشكل غير متساوٍ عبر المناطق والبلدان".

وعلى الرغم من أن النمو العالمي في السنوات الأخيرة كان بطيئاً، فإن إجمالي عدد الأشخاص الذين يعانون من الفقر انخفض بمقدار 68 مليون شخص بين عامي 2013 و2015، وهو "ما يعادل تقريباً عدد سكان تايلاند أو المملكة المتحدة".

وعلى الرغم من هذا التحسن، فإن الاتجاهات الحالية للبنك المتمثلة في خفض الفقر المدقع إلى أقل من 3 في المئة من سكان العالم بحلول عام 2030، قد تكون غير قابلة للتحقيق، حسب التقرير.

وأضاف التقرير أن "النتائج المقلقة بشكل خاص هي أن الفقر المدقع أصبح مترسخاً في عدد من الدول، وأن وتيرة الحد من الفقر ستتباطأ في وقت قريب".

وأشار البنك إلى أنه مع صعود الصين، شهدت منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي انخفاضاً في نسبة الفقر بمعدل 35 في المئة، لكن من غير المرجح أن تستمر المنطقة في تحقيق هذه الوتيرة في المستقبل مع تباطؤ النمو.

وأصبح الفقر متجذراً في مناطق أفريقيا جنوب الصحراء، حيث لا يزال 84.5٪ من السكان يعيشون على أقل من 5.50 دولارات في اليوم، حسبما ذكر التقرير.

وبينما كان يعيش 60 في المئة من سكان العالم في البلدان المنخفضة الدخل قبل عقدين، انخفض هذا الرقم إلى 9 في المئة بحلول عام 2015.

كما حذر البنك الدولي من أن الفقراء في العديد من البلدان لا يتقاسمون النمو الاقتصادي بالتساوي.

مصدر:AFP
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