انضم عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين، يوم الخميس، إلى قائمة المنسحبين من منتدى استثماري في الرياض بعد اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، يوم الخميس، إنه لن يشارك في المؤتمر الاستثماري المزمع عقده في السعودية الأسبوع المقبل.

وكتب منوتشين على حسابه عبر تويتر :"التقيت للتو بالرئيس دونالد ترامب والوزير بومبيو (وزير الخارجية)، وقررنا أنني لن أشارك في قمة مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية".

من جانبه، قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، إنه يتعين على السلطات السعودية أن تفسر أسباب اختفاء خاشقجي بعدما دخل قنصلية المملكة في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول.

وعند سؤاله عن ذهابه إلى مؤتمر الرياض، أجاب لومير " كلا لن أذهب...".

وبحسب شبكة "BBC"، فقد أعلن وزير التجارة البريطاني ليام فوكس أنه لن يحضر المؤتمر.

وفي ذات السياق، قالت وكالة الأنباء الهولندية إن وزير المالية فوبكه هوكسترا ألغى خططاً للمشاركة في المؤتمر؛ بسبب قضية اختفاء الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وأعلنت متحدثة باسم شركة استشارية أن الحكومة الهولندية ألغت بعثة تجارية للسعودية كانت مقررة الشهر المقبل لذات السبب، مؤكدة أن "كل البعثات التجارية لهذا البلد معلقة في الوقت الراهن".

من جهته، قرر باتريك كين الرئيس التنفيذي لمجموعة تاليس الفرنسية للإلكترونيات العسكرية، التي تعتبر أحد أكبر الشركات في العالم، عدم المشاركة في المؤتمر.

وسبقت هذه الانسحابات من مؤتمر الرياض موجة كبيرة من الانسحابات تم التطرق إليها في تقرير لـTRT عربي.

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