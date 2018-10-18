سياسة
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النقاش يتجدد حول تاريخ ظهور الحياة على الأرض
طعن علماء في دراسة كانت قد نشرتها مجلة "نيتشر" البريطانية تتحدث عن ظهور نشاط جرثومي قبل ثلاثة مليارات و700 مليون سنة، موضحين أن الجزيئات المتحجّرة التي تحدّثت عنها تلك الدراسة ليست ناجمة عن نشاط بيولوجي وإنما تفاعلات جيولوجية.
النقاش يتجدد حول تاريخ ظهور الحياة على الأرض
صورة تظهر أن الجزيئات المتحجرة ناجمة عن تفاعلات جيولوجية وليس نشاط بيولوجي - Nature / Others
18 أكتوبر 2018

عاد النقاش ليحتدم مجدداً حول تاريخ ظهور الحياة على الأرض، بعد أن طعن علماء مؤخراً في دراسة تحدثت عن ظهور نشاط جرثومي قبل ثلاثة مليارات و700 مليون سنة.

وقال العلماء بحسب دراسة جديدة منشورة في مجلة "نيتشر" البريطانية، إن الجزيئات المتحجّرة التي تحدّثت عنها الدراسة السابقة ليست ناجمة عن نشاط بيولوجي، وإنما تفاعلات جيولوجية.

وكانت الدراسة الصادرة في العام 2016 في ذات المجلة، خلصت إلى أن جزيئات عُثر عليها في صخور عمرها ثلاثة مليارات و700 مليون سنة في غرينلاند هي تشكلات رسوبية بيولوجية.

واستنتج معدّوها، أن الحياة على الأرض ظهرت بعد 800 مليون سنة من تشكّلها.

لكن الدراسة الجديدة المنشورة أيضا في ناقضت تلك الخلاصات. وقال معدّوها إن تلك التشكّلات ليست ذات طبيعة كيميائية تسمح بالقول إنها نتجت عن نشاط جسيمات حية، بل يمكن أن تكون ناجمة عن تفاعلات داخل الصخور.

مصدر:AFP
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