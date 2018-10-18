قال وزير العدل التركي، عبد الحميد غُل، يوم الخميس، إن بلاده تدير قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعناية فائقة ونجاح.

وفي تصريحات أدلى بها الوزير التركي لوكالة الأناضول، أكد غُل أن التحقيقات حول اختفاء خاشقجي تجري بدقة وعمق في كل مراحلها، معرباً عن توقعه التوصل إلى نتيجة في أقرب وقت.

وأشار إلى أن النيابة العامة هي من تجري التحقيقات، مؤكداً أن نيابة إسطنبول ستفعل ما يملي عليها القانون في تحرياته لقضية خاشقجي.

وأفاد غل بأن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، راسل السلطات السعودية في الملف، مؤكداً أن عمليات التفيتش الجنائي أجريت في القنصلية وفق هذا الإطار.

وبيّن أن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، تسير بسرية، داعياً إلى تجاهل ما يدور في أوساط وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الأخرى حيال قضية خاشقجي، والاستناد في المعلومات على بيانات صادرة عن النيابة العامة.

وشدد الوزير التركي أن من الممكن للمحكمة أن تطلب، إعادة المطلوبين وفق الاتفاقيات الدولية في حال وجودهم في بلد آخر، أو إصدار قائمة حمراء لإعادتهم في حال عدم معرفة مكان وجودهم.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه، فيما قال مسؤولون سعوديون إن خاشقي غادر القنصلية بعد وقت قصير من دخولها.

وأصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بياناً طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مسؤولين أتراكاً أبلغوا نظرائهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض.