نشرت صحيفة صباح التركية، الخميس، صوراً لتسجيل مصور من كاميرا مراقبة يظهر رجلاً، سبق أن سافر مع حاشية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الولايات المتحدة، أثناء دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول قبل اختفاء الصحفي جمال خاشقجي هناك.

ويظهر التقرير أن الشخص وهو ماهر عبد العزيز مطرب، العقيد السابق في الاستخبارات السعودية، أثناء خروجه من منزل القنصل السعودي في وقت لاحق، وكذلك وهو ينهي حجزه في أحد الفنادق التركية ويغادر البلاد في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأظهر التقرير مطرب وهو يسير أمام حواجز الشرطة فى القنصلية الساعة 9:55 صباحاً مع عدد من الرجال يسيرون وراءه. فيما وصل خاشقجي إلى القنصلية بعد عدة ساعات عند الساعة 1:14 ظهراً قبل اختفائه.

وجاء التقرير في الوقت الذي انتهى فيه محققو مسرح الجريمة الأتراك من البحث في مقر إقامة القنصل والقنصلية نفسها وسط مخاوف أنقرة من أن السلطات السعودية قتلت وقطعت أوصاله داخل البعثة الدبلوماسية في إسطنبول.

وكانت صحيفة "يني شفق" التركية قد نشرت، الأربعاء، تفاصيل تسجيل صوتي لعملية قتل خاشقجي حسب وصفها، مضيفة أن الفريق السعودي باغت الصحفي البالغ من العمر 60 عاماً على الفور بعد دخوله القنصلية وقطع أصابعه ثم قطع رأسه في وقت لاحق.

وأظهرت لقطات مأخوذة من كاميرات مراقبة، كان قد تم تسريبها في وقت سابق، سيارات تابعة للقنصلية تتحرك من القنصلية إلى مقر إقامة القنصل العام الواقع على بعد كيلومترين اثنين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن نفس الرجل كان مع الوفد المرافق لولي العهد محمد بن سلمان عندما زار هيوستن في أبريل/ نيسان 2018 لرؤية جهود إعادة الإعمار عقب الإعصار هارفي.

وأضافت أنه كان يضع وقتها دبوساً عليه العلمين السعودي والأمريكي يماثل ما كان يضعه الحراس الشخصيون الآخرون الذين رافقوا الأمير محمد في رحلته.