دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "تهدئة" التوتّرات التجارية، محذرا من تصعيد قد يؤثر على"ملايين" العمال في العالم.

وقال أزيفيدو في كلمة ألقاها في لندن إنّ "التصعيد المستمرّ للتوترات سيشكل مخاطر حقيقية".

وأضاف: "التأثير قد يكون محدودًا إذا تمّ تجنّب التصعيد. غير أن انقطاعًا كاملاً للتعاون التجاري الدولي قد يؤدّي إلى ارتفاع حاد في التعريفات الجمركية، وهو ماسيُقلل من نمو التجارة العالمية بنسبة 17% ومن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1,9%".

واعتبر أزيفيدو أن سيناريو مماثلاً قد يتسبب باضطرابات كبرى للعمال والشركات والمجتمعات، مشيرا إلى أن ملايين العمال قد يحتاجوا إلى وظائف جديدة.

وتابع: "من الواضح أنه لا يُمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نذهب في هذا الطريق، ويتعين على المجتمع الدولي برمته المساهمة في تهدئة التوترات من أجل جميع مواطنينا".

وشدد أزيفيدو على ضرورة تعزيز الحوار، سواء على المستوى الثنائي أو داخل منظمة التجارة العالمية.