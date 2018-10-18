قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إنها لن تقدم أي معلومة جديدة بشأن الجنود الإسرائيليين الأسرى لديها في قطاع غزة. وأكدت تمسكها بعدم الإفراج عن معلومات بغير مقابل للاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت على لسان نائب رئيسها في الخارج محمد نزال إلى أن "إسرائيل ستدفع ثمن كل معلومة بشأن الجنود، حتى يحين الوقت لصفقة تبادل مع عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين".

وقال نزال لـTRTعربي إنّ "الحركة مصرّة على تبييض السجون الإسرائيلية التي وصل عدد الأسرى الفلسطينيين فيها إلى 6500 أسيراً"، مضيفاً "حماس لن تقول أي معلومة بخصوص الجنود الأسرى بسبب اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل، الأمر الذي يجعل المرشحين يستخدمون هذه المعلومات من أجل الحصول على أصوات".

وأضاف "بقي جلعاد شاليط في الأسر لخمسة أعوام ونصف قبل أن تتم صفقة وفاء الأحرار، ولم تكن المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي سهلة بهذا الشأن".

ويصادف يوم الأربعاء الذكرى السابعة لصفقة "شاليط" أو ما عُرف فلسطينياً بـ"وفاء الأحرار" بين حماس وإسرائيل، التي أبرمت عام 2011. وأفرجت حماس بموجبها عن الجندي جلعاد شاليط الذي وقع في أسرها عام 2009، مقابل الإفراج عن 1027 أسيراً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية.

وكانت كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، أعلنت خلال العدوان على غزة عام 2014 أسر الجندي الإسرائيلي أرون شاؤول، إلى جانب الضابط هدار غولدين، وأشارت في وقت لاحق إلى أنها أسرت إسرائيليَيْن آخرَيْن، وهو ما أكدته إسرائيل.

وفي الوقت الذي تشير فيه إسرائيل إلى أن حماس تحتفظ بأربعة من مواطنيها، ما زالت تزعم على الرغم من فقر الأدلة أن الجندي أرون والضباط غولدين ليسا على قيد الحياة، وهو ما لا تقر به حماس التي لم تقدم أي معلومة حول هذا الملف الذي ما زال مفتوحاً منذ أكثر من أربع سنوات.