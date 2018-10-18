سياسة
2 دقيقة قراءة
تويتر تضيف "مشرف المحادثات" إلى بيرسكوب للحد من التعليقات المسيئة
أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي تويتر عن جلبها ميزة  "مشرف المحادثات" إلى تطبيقها الخاص بالبث المباشر بيرسكوب، للإشراف على التعليقات والمحادثات أثناء البث والحد من المسيئة منها.
تويتر تضيف "مشرف المحادثات" إلى بيرسكوب للحد من التعليقات المسيئة
تويتر تضيف "مشرف المحادثات" إلى بيرسكوب للحد من التعليقات المسيئة / AA
18 أكتوبر 2018

تسعى شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إلى تطوير خدماتها والعمل على منافسة باقي المواقع والشبكات مثل فيسبوك. وقد جلبت لنا هذه المرة ميزة "مشرف المحادثات".

وتهدف هذه الخدمة إلى المساعدة في الحد من التعليقات المسيئة في خاصية "بيرسكوب" أثناء البث المباشر.

وتتيح الميزة الجديدة من صاحب البث تحديد أشخاص للإشراف على التعليقات والمحادثات على خدمة البث المباشر، وهو ما يسهل حذف التعليقات المسيئة التي تظهر أثناء البث.

يقول فريق بيرسكوب على صفحة المدونات الرسمية لتويتر إن بعض الأشخاص ينتهزون فرصة التفاعل الفوري في بيرسكوب في بعض الأحيان ويرسلون تعليقات مسيئة تنتقص من محادثة الجميع.

وأضاف الفريق :"فيما نلتزم بضمان صحة المحادثات على بيرسكوب، فنحن بصدد طرح تحديث يسمح لمُعدي مقاطع الفيديو بتحديد مشرفين على التعليقات خلال عمليات البث الخاصة بهم".

وبإمكان مشرفي المحادثات كتم الأشخاص الذين يعلقون بكلمات غير مرغوبة أو مسيئة، وهو ما يمنع الشخص من الدخول مجدداً للمحادثة حتى انتهاء البث، بحسب ما ذكره فريق عمل بيرسكوب.

ويمكن، في نهاية البث، مشاهدة قائمة بالأشخاص الذين تم كتمهم من قبل المشرفين، ومن ثم اختيار حظرهم من الانضمام إلى عمليات البث المستقبلية. 

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us