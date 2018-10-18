تسعى شبكة التواصل الاجتماعي تويتر إلى تطوير خدماتها والعمل على منافسة باقي المواقع والشبكات مثل فيسبوك. وقد جلبت لنا هذه المرة ميزة "مشرف المحادثات".

وتهدف هذه الخدمة إلى المساعدة في الحد من التعليقات المسيئة في خاصية "بيرسكوب" أثناء البث المباشر.

وتتيح الميزة الجديدة من صاحب البث تحديد أشخاص للإشراف على التعليقات والمحادثات على خدمة البث المباشر، وهو ما يسهل حذف التعليقات المسيئة التي تظهر أثناء البث.

يقول فريق بيرسكوب على صفحة المدونات الرسمية لتويتر إن بعض الأشخاص ينتهزون فرصة التفاعل الفوري في بيرسكوب في بعض الأحيان ويرسلون تعليقات مسيئة تنتقص من محادثة الجميع.

وأضاف الفريق :"فيما نلتزم بضمان صحة المحادثات على بيرسكوب، فنحن بصدد طرح تحديث يسمح لمُعدي مقاطع الفيديو بتحديد مشرفين على التعليقات خلال عمليات البث الخاصة بهم".

وبإمكان مشرفي المحادثات كتم الأشخاص الذين يعلقون بكلمات غير مرغوبة أو مسيئة، وهو ما يمنع الشخص من الدخول مجدداً للمحادثة حتى انتهاء البث، بحسب ما ذكره فريق عمل بيرسكوب.

ويمكن، في نهاية البث، مشاهدة قائمة بالأشخاص الذين تم كتمهم من قبل المشرفين، ومن ثم اختيار حظرهم من الانضمام إلى عمليات البث المستقبلية.