قضت محكمة أميركية بالسجن 24 عاماً على "مارك فنسيت بيريز" الذي يبلغ من العمر 26 عاماً، بعد إدانته بحرق مسجد جنوب ولاية تكساس الأميركية في 2017.

وحسب موقع قناة "الحرة" الأميركية تمت محاكمة "بيريز" خلال جلسة أجريت في مدينة فكتوريا في ولاية تكساس الأميركية.

وخلال المحاكمة ذكر ممثل الادعاء أن كراهية بيريز العنيفة للمسلمين هي الدافع وراء إشعاله النار في المركز الإسلامي، وأن هدفه من هذه الجريمة ترهيب المسلمين الذين يعيشون على طول ساحل خليج ولاية تكساس.

وكان مركز العلاقات الإسلامية الأميركية (كير) قد اعتبر في أواخر عام 2017 أن المستوى الذي وصلت إليه ظاهرة الإسلاموفوبيا في عهد ترمب، هو الأسوأ منذ هجمات 11 من سبتمبر/ أيلول 2001.