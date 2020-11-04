أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، الأربعاء، تحرير 7 قرى جديدة من الاحتلال الأرميني، في حين استطاعت القوات المسلحة الأذربيجانية إسقاط مقاتلة أرمينية من طراز "سو-25".

وأفاد علييف في تغريدة، أن الجيش الأذربيجاني حرر قريتي ميراك، وقاودار، التابعتين لمدينة جبرائيل، ومشدي إسمايللي، وشفي بيلي التابعتين لمدينة زنغيلان.

وأضاف أن الجيش حرر أيضاً قرى باشارات، وقره كيشيلر، وقره جاللي، التابعة لمدينة قوبادلي.

وتابع علييف قائلاً: "عاش الجيش الأذربيجاني، قره باغ لأذربيجان".

في السياق ذاته، أسقطت القوات المسلحة الأذربيجانية مقاتلة أرمينية من طراز "سو-25"، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع التركية.

وأضافت أن القوات المسلحة الأذربيجانية ذكرت في بيان أنها أسقطت المقاتلة الأرمينية وهي تستعد لتنفيذ غارة جوية.

وأردفت أن عدد المقاتلات الأرمينية التي تم إسقاطها من قبل الجيش الأذربيجاني ارتفع بذلك إلى 7 مقاتلات.

ورداً على اعتداء عسكري أرميني دموي في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، أطلقت أذربيجان عملية عسكرية لتحرير أراضيها في إقليم قره باغ المحتل.

ومنذ بدء أذربيجان تحرير أراضيها المحتلة من جانب أرمينيا، تمكنت من استعادة السيطرة على 4 مدن و3 بلدات وقرابة 200 قرية، فضلاً عن تلال استراتيجية.