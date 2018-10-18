سياسة
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منظمة التجارة العالمية: قد يحتاج ملايين العمال إلى إيجاد وظائف جديدة
تصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، وكذلك بين واشنطن والأوروبيين، على وقع رسوم جمركية مشدّدة متبادلة؛ الأمر الذي قد يؤثر على ملايين العمال في العالم.
منظمة التجارة العالمية: قد يحتاج ملايين العمال إلى إيجاد وظائف جديدة
المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو / Reuters
18 أكتوبر 2018

دعا المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، يوم الأربعاء، المجتمع الدولي إلى "تهدئة" التوتّرات التجارية، محذراً من تصعيد قد يؤثر على"ملايين" العمال في العالم.

وقال أزيفيدو في كلمة ألقاها في لندن إن "التصعيد المستمر للتوترات سيشكل مخاطر حقيقية".

وأضاف: "التأثير قد يكون محدوداً إذا تم تجنُّب التصعيد. غير أن انقطاعاً كاملاً للتعاون التجاري الدولي قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في التعريفات الجمركية، وهو ماسيُقلل من نمو التجارة العالمية بنسبة 17% ومن الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 1,9%".

واعتبر أزيفيدو أن سيناريو مماثلاً قد يتسبب في اضطرابات كبرى للعمال والشركات والمجتمعات، مشيراً إلى أن ملايين العمال قد يحتاجون إلى وظائف جديدة.

وتابع: "من الواضح أنه لا يُمكننا أن نسمح لأنفسنا بأن نذهب في هذا الطريق، ويتعين على المجتمع الدولي برمته المساهمة في تهدئة التوترات من أجل جميع مواطنينا".

 وشدد أزيفيدو على ضرورة تعزيز الحوار، سواء على المستوى الثنائي أو داخل منظمة التجارة العالمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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