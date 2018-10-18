سياسة
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صحيفة: فيسبوك تعتقد أن بريدا عشوائيا وراء اختراق ملايين الحسابات
اختراق آخر لملايين الحسابات وتراجع في قيمة العلامة التجارية 2018 لم يكن عاما جيدا على الاطلاق، على الأقل بالنسبة لعملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك"
صحيفة: فيسبوك تعتقد أن بريدا عشوائيا وراء اختراق ملايين الحسابات
الشركة تعتقد ان المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي / AFP
18 أكتوبر 2018

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر، إن شركة فيسبوك توصلت بصورة غير قاطعة إلى أن اختراقاً حدث في الآونة الأخيرة لملايين الحسابات دبره مرسلو بريد عشوائي وليس دولة.

وذكرت الصحيفة أن فيسبوك تعتقد أن المهاجمين تنكروا كشركة للتسويق الرقمي. واخترقوا أسماء أو عناوين البريد الإلكتروني، أو أرقام هواتف نحو 29 مليون حساب، ومن بين تلك الحسابات، حصلوا على مزيد من البيانات من 14 مليون حساب آخر، مثل الموطن وتاريخ الميلاد، كما أحدث الهاكرز خللا بمليون حساب، إلا أنهم لم يحصلوا على أي معلومات.

فيما أشارت فيسبوك إلى أن تطبيقات طرف ثالث، وأخرى مملوكة من الشركة مثل واتساب وإنستغرام لم تتأثر بالاختراق.

وكانت فيسبوك قالت الأسبوع الماضي إن مهاجمين سرقوا بيانات من 29 مليون حساب باستخدام برنامج آلي انتقل من مستخدم إلى آخر. ولم يُكشف سابقاً عن هذا الرقم، إذ كانت الشركة قد ذكرت في البداية أنه تم اختراق 50 مليون حساب، إلا أنها لم تكن على علم فيما إذا كان قد أسيء استغلال تلك الحسابات، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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