سياسة
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فرق التحقيق التركية تنهي معاينة مقر إقامة القنصل السعودي
دخلت فرق التحقيق التركية إلى مقر إقامة القنصل السعودي مساء الأربعاء وخرجت بعد نحو تسع ساعات من العمل، وذلك للبحث والتحري في قضية اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
فرق التحقيق التركية تنهي معاينة مقر إقامة القنصل السعودي
فرق التحقيق التركية تنهي معاينة مقر إقامة القنصل السعودي / AFP
18 أكتوبر 2018

انتهت فجر يوم الخميس داخل مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول، أعمال فريق التحقيق التركي المشارك بمجموعة العمل المشتركة التي تشكلت بخصوص اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأناضول إن فريق التحقيق الذي حضر عصر الأربعاء، على متن أربع سيارات تحمللوحات مدنية، أنهى بعد 9 ساعات أعماله داخل مقر إقامة القنصل، محمد العتيبي الذي غادر الثلاثاء تركيا متوجهاً إلى بلاده.

وبعد أن انتهى فرق التحقيق من جمع الأدلة من المكان غادر المنطقة ثانية، بينما تستمر على الجانب الآخر أعمال التفتيش والتحري داخل مقر القنصلية العامة الواقعة بحي"لافنت" بمدينة إسطنبول.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وجاء دخول فريق التحقيق التركي إلى مقر القنصل بعد يوم من رفض الجانب السعودي السماح بتفتيش بعض اجزاء المبنى، ما دفع بالفريق التركي للخروج دون إتمام التفتيش ليعود في اليوم التالي ويتم المهمة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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