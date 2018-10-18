انتهت فجر يوم الخميس داخل مقر إقامة القنصل السعودي في مدينة إسطنبول، أعمال فريق التحقيق التركي المشارك بمجموعة العمل المشتركة التي تشكلت بخصوص اختفاء الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وقالت وكالة الأناضول إن فريق التحقيق الذي حضر عصر الأربعاء، على متن أربع سيارات تحمللوحات مدنية، أنهى بعد 9 ساعات أعماله داخل مقر إقامة القنصل، محمد العتيبي الذي غادر الثلاثاء تركيا متوجهاً إلى بلاده.

وبعد أن انتهى فرق التحقيق من جمع الأدلة من المكان غادر المنطقة ثانية، بينما تستمر على الجانب الآخر أعمال التفتيش والتحري داخل مقر القنصلية العامة الواقعة بحي"لافنت" بمدينة إسطنبول.

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وجاء دخول فريق التحقيق التركي إلى مقر القنصل بعد يوم من رفض الجانب السعودي السماح بتفتيش بعض اجزاء المبنى، ما دفع بالفريق التركي للخروج دون إتمام التفتيش ليعود في اليوم التالي ويتم المهمة.