سياسة
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فريق التحقيق التركي يدخل مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول
باشر فريق التحقيق التركي الفحص والتفتيش في مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، ضمن فريق التحقيق المشترك مع الجانب السعودي، حول اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.
فريق التحقيق التركي يدخل مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول
فريق التحقيق التركي يصل إلى منزل القنصل السعودي في إسطنبول / Reuters
17 أكتوبر 2018

دخل فريق التحقيق التركي، مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، يوم الأربعاء، في إطار التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخول قنصلية بلاده قبل أسبوعين.

وتقدم الوفد التركي نائب عام جمهوري ونائب مدعي عام إسطنبول، وعدد من خبراء مديرية مكافحة الإرهاب. كما وجلب فريق البحث الجنائي معه معدات البحث والتحقيقات كما أظهرت الصور.

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، وصل مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، مسؤولون سعوديون ضمن فريق التحقيق المشترك مع الجانب التركي.

ومع دخول الفريق التركي باشرت مجموعة العمل المشتركة أعمال الفحص والتفتيش في مقر إقامة القنصل.

وكان وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، قد أعلن صباح الأربعاء، أن تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي محمد العتيبي في إسطنبول، سيبدأ "فور التوصل إلى تفاهم مشترك بين تركيا والسعودية."

واختفت آثار الصحفي السعودي خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين أول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية.

ووافقت تركيا على طلب سعودي بتشكيل فريق تحقيق مشترك في القضية، وفي سياق ذلك أجرى فريق بحث جنائي تركي، مساء الإثنين، أعمال تحقيق وبحث في مقر القنصلية السعودية.

فيما أصدرت أسرة خاشقجي، الثلاثاء، بيانا طالبت فيه بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف حقيقة مزاعم مقتله بعد دخوله القنصلية.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن مسؤولين أتراكَ أبلغوا نظرائهم الأميركيين بأنهم يملكون تسجيلات صوتية ومرئية تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهو ما تنفيه الرياض. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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