صارت حوادث الاغتيال عنواناً متكرراً في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن. ومع تصاعد وتيرتها في الفترةالأخيرة، يسود الغموض حول المجموعات المسؤولة عن الاغتيالات، وسط انفلات أمني متصاعد في المحافظات الجنوبية بشكل عام.

وفي هذا الإطار، نشر موقع "بازفيد" الأميركي، الثلاثاء، تقريراً مطولاً عن ضلوع مرتزقة أميركيين كانوا يعملون سابقاً في أجهزة استخبارات بلدهم "في عمليات اغتيالات لخصوم الإمارات في اليمن" على رأسهم رجال دين بارزين وشخصيات تنتمي لحزب "الإصلاح" الذي ينتمي فكرياً إلى الإخوان المسلمين.

وسلّط التقرير الضوء على شركة مرتزقة خاصة استخدمت مقاتلين سابقين في القوات الخاصة الأميركية، تدعى "Spear Operations Group" ومقرها ولاية ديلاوير الأميركية ومؤسسها متعاقد أمني إسرائيلي يدعى أبراهام جولان.

من يتحمل المسؤولية؟

دعا مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، الحكومة الشرعية لفتح تحقيق شامل وشفاف حول التقرير، مشدداً على أن ما سُرّب يعتبر انتهاكاً للسيادة الوطنية.

وطالب الرحبي، في حديثه لـTRT عربي، الحكومة الشرعية والسعودية كقائدة للتحالف باتخاذ إجراءات حاسمة "ضد المرتزقة وضد من مولهم"، مشيراً بذلك إلى الإمارات.

واعترف الرحبي أن هناك عدم اتفاق بين أبو ظبي والرياض حول ملفات في الجنوب، وذلك بسبب إصرار الإمارات على السيطرة على الموانئ هناك وهو ما عارضه الرئيس عبد ربه منصور هادي.

واعتبر ممارسات الإمارات في الجنوب تنضوي ضمن سياسة الابتزاز بدعمها للمليشيات على عكس دعم السعودية للجيش اليمني باستمرار.

وحمّل الرحبي مسؤولية هذه الميليشيات إلى المجلس الانتقالي الجنوبي. وطالب بالكشف عن الضالعين في الاغتيالات.

وكان المجلس الانتقالي قد أعلن في وقت سابق عن اعتقاله لمنفذي اغتيال القيادي السلفي البارز عبد المجيد العدني ومحافظ عدن السابق اللواء جعفر أسعد دون الكشف عنهم.

المجلس الانتقالي يرد

في سياق الرد على هذه الاتهامات، قال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، إن هناك استهداف واضح لدور الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

وأكد صالح لـTRT عربي، أن حملة الاستهداف أخذت أشكالاً عدّة توظف لها وسائل إعلام دولية كبرى بتمويل قوي من دول لا تتوافق مع الامارات.

التقارير حول تورط الإمارات في ملف الاغتيالات هي عارية من الصحة ومن يتم استهدافهم هم قيادات ومسؤولين متوافقين مع الامارات في رؤيتها - منصور صالح - نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي

واعتبر صالح أن الإمارات ليست مستفيدة على الإطلاق من كل هذه الاغتيالات وعدم استباب الأمن في الجنوب، وهي من دعمت المؤسسات الأمنية فيه.

وقال صالح إن التقارير حول تورط الإمارات في ملف الاغتيالات هي عارية من الصحة، مشيراً إلى أن من يتم استهدافهم هم قيادات ومسؤولين متوافقين مع الامارات في رؤيتها.

استهداف الإصلاح

شكلت حادثة اغتيال مسؤول حزب "الإصلاح" في عدن التي نفذها أبراهام جولان، في ديسمبر/ كانون الأول 2015، وفق تقرير "بازفيد"، أول استهداف مباشر لقيادات الحزب في اليمن.

ويقول مسؤول بارز في حزب الإصلاح فرع عدن لـTRT عربي، رفض الكشف عن هويته، إنّه كان من الشهود على حادثة اغتيال مسؤول الإصلاح في ذلك الوقت "أنصاف مايو".

وأضاف أن المصفحات والمدرعات التي نفذت عملية الاغتيال، لا تمتلكها إلا الإمارات العربية المتحدة، في التحالف.

حزب الإصلاح تعرض لأكثر من 24 حادثة في عدن منذ 2015 بينها 12 محاولة إغتيال نجحت 6 منها - مسؤول بارز من حزب الإصلاح فرع عدن

وأشار المسؤول إلى أن المعلومات في تقرير "بازفيد"صحيحة، مؤكداً أن حزب الإصلاح يمتلك 90% منها.

وأفاد أن "الإصلاح" تعرض لأكثر من 24 حادثة في عدن منذ ذلك الوقت بينها 12 محاولة إغتيال نجحت 6 منها.

وكشف المصدر أنه تم التوجه عدة مرات لأبو ظبي بالاستفسارات إلا أنها تستنكر، مؤكداً أن المعطيات والملفات لدى مكتب رئاسة الجمهورية.

الإمارات والشبكات الأمنية

يعتبر الكاتب الإماراتي جاسم الشامسي أن ملف المرتزقة الأمنيين في الإمارات بدأ منذ 2015 عندما تعاقدت مع رئيس شركة "بلاك ووتر" الأمنية إيريك برنس إضافة إلى الجنرال الأسترالي مايك هاندرماش، قائد الحرس الشخصي لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

وأضاف الشامسي لـTRTعربي أن ذلك أدى لتأسيس جماعات مسلحة خاصة من شتى بلدان العالم بلغ عدد أفرادها 5000 شخص.

التعاقد مع رئيس "بلاك ووتر" إيريك برنس والجنرال الأسترالي مايك هاندرماش أدى لتأسيس الإمارات لجماعات مسلحة خاصة من شتى بلدان العالم بلغ عدد أفرادها 5000 شخص - جاسم الشامسي - كاتب إماراتي

وأفاد الشامسي أنه تم التعاقد في الفترة الأخيرة بين أبو ظبي وشركات أمنية إسرائيلية مختصة في التجسس والتسليح، مضيفاً أنه ليس من المستغرب الاستعانة بمتعاقد أمني إسرائيلي في اليمن كما ورد في تقرير "بازفيد".

ورجح الشامسي، أن محمد دحلان مستشار محمد بن زايد، هو من يقف وراء هذه الصفقات، واصفاً إياه بممثل الإمارات في المهام الأمنية.

فيما كشف الناشط الحقوقي اليمني محمد الأحمدي لـTRT عربي عن تجنيد الإمارات العربية المتحدة لـ300 من المرتزقة الكولومبيين للقتال نيابة عن جيشها في الجنوب.