سياسة
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هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يمنع النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم
قالت "هيومن رايتس ووتش" إن النظام السوري يستغل قانون ما يسمى بأملاك الغائبين من أجل منع النازحين من العودة إلى منطقة القابون وداريا في ريف دمشق.
هيومن رايتس ووتش: النظام السوري يمنع النازحين من العودة إلى مناطق سكناهم
استندت هيومن رايتس ووتش في معلوماتها على تحليل صور الأقمار الصناعية / Others
17 أكتوبر 2018

اتهمت منظمة حقوقية النظام السوري أنه يمنع النازحين السوريين من العودة إلى مناطقهم بهد انتهاء المعارك المسلحة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء،، إن "النظام السوري يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم"، في إشارة إلى منطقة داريا في ريف دمشق، وحي القابون شمال شرق العاصمة السورية.

وأفادت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، أنها استندت في معلوماتها على شهادات سكان بلدات سورية، وعلى تحليل صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت "عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/ أيار 2017 بعد وقف القتال في منطقة القابون".

وقالت مسؤولة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن النظام السوري وحليفته روسيا "تدعوان إلى إعادة الإعمار في سوريا وجذب التمويل، لكن تحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة، يمنع النظام السوري في الواقع السكان من العودة".

وقد حدد مجلس الوزراء التابع للنظام السوري والسلطات المحلية أجزاء من منطقة داريا لإعادة الإعمار في أبريل/ نيسان 2018، والقابون في يوليو/ تموز، وارتبط اسم البلدتين بالثورة السورية قبل أن يعود النظام السوري ويفرض سيطرته عليهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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