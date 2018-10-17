اتهمت منظمة حقوقية النظام السوري أنه يمنع النازحين السوريين من العودة إلى مناطقهم بهد انتهاء المعارك المسلحة.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، يوم الثلاثاء،، إن "النظام السوري يمنع بصورة غير مشروعة السكان النازحين من المناطق التي كانت تحت سيطرة المعارضة من العودة إلى ممتلكاتهم"، في إشارة إلى منطقة داريا في ريف دمشق، وحي القابون شمال شرق العاصمة السورية.

وأفادت المنظمة الحقوقية، في بيان لها، أنها استندت في معلوماتها على شهادات سكان بلدات سورية، وعلى تحليل صور الأقمار الصناعية، التي أظهرت "عمليات هدم واسعة النطاق بدأت في أواخر مايو/ أيار 2017 بعد وقف القتال في منطقة القابون".

وقالت مسؤولة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، لما فقيه، إن النظام السوري وحليفته روسيا "تدعوان إلى إعادة الإعمار في سوريا وجذب التمويل، لكن تحت ستار قانون حقوق الملكية سيء السمعة، يمنع النظام السوري في الواقع السكان من العودة".

وقد حدد مجلس الوزراء التابع للنظام السوري والسلطات المحلية أجزاء من منطقة داريا لإعادة الإعمار في أبريل/ نيسان 2018، والقابون في يوليو/ تموز، وارتبط اسم البلدتين بالثورة السورية قبل أن يعود النظام السوري ويفرض سيطرته عليهما.