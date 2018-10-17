وصل فريق تحقيق سعودي قوامه 11 فرداً إلى مقر إقامة القنصل في إسطنبول، يوم الأربعاء، وذلك قبيل تفتيش مزمع من المقرر أن تجريه الشرطة التركية فيما يتعلق باختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشارت وكالة "الأناضول" إلى أن الفريق المذكور وصل إلى مقر إقامة القنصل بسيارات مدنية وأخرى دبلوماسية، في الوقت الذي ذكرت وسائل إعلام محلية تركية أن الفريق يضم مسؤولين سعوديين.

وكان من المقرر أن تفتش الشرطة التركية، المقر أمس الثلاثاء، لكن ضباطاً في الموقع قالوا إن التفتيش ألغي لأن المسؤولين السعوديين لم يتمكنوا من الحضور.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه "سيتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول فور التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية للإقدام على هذه الخطوة".

وكان القنصل السعودي في إسطنبول محمد العتيبي قد غادر تركيا يوم الثلاثاء متجهاً نحو السعودية، وذلك في الوقت الذي قررت فيه السلطات التركية تفتيش مقر إقامته.

وفي تصريح لوزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، عن مغادرة القنصل السعودي للأراضي التركية، قال تشاوش أوغلو "يمكن للقنصل الذهاب إلى بلاده، فهو لم يُستبعد من قِبلنا، وبالنسبة لعودته، فهذا ليس شأني، بل شأنه وشأن المسؤولين السعوديين".

وكانت فرق سعودية تركية قد قامت بتفتيش مقر القنصلية التركية في إسطنبول قبل ثلاثة أيام، وأشارت مصادر تركية إلى أن الفريق التركي المختص عثر على بعض الدلائل التي قد تفسر أساب اختفاء خاشقجي، فيما أشار الرئيس التركي إلى احتمال وجود بعض المواد السامة داخل القنصلية والتي تم طمسها، وقال "نأمل أن نصل إلى نتائج تعطي رأياً معقولاً حول ما حدث".

وتضاربت الأنباء بشأن اختفاء خاشقجي، بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول، يوم الثلاثاء الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مصادر ذكرت لموقع CNN أن السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي عن طريق الخطأ خلال التحقيق معه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.