قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، إنه "سيتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول فور التوصل إلى تفاهم مشترك مع المملكة"، مشيرا إلى هناك "جدلا" يثار بشأن قضية خاشقجي ما كان ليكون "لو صدر إذن بتفتيش القنصلية السعودية من قبل".

ونوّه صويلو في لقاء صحافي، الأربعاء، إلى أن "هناك قبولا من الجانب السعودي لتفتيش منزل القنصل" هذا الأخير الذي غادر تركيا،الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن المدعي العام التركي يمكنه طلب أي شخص من بين الموجودين فيالقنصلية السعودية للاستجواب.

وقال صويلو، أن تركيا تسمي اختفاء خاشقجي بـ "حادثة 2 أكتوبر"، لأن هذه الحادثة لا تخص تركيا فقط، مشيرا إلى أن "هناك الكثيرمن توجيه اللائمة لتركيا" بشأن القضية "في حين أن التحقيقات تسير "وعلى الجميع انتظار نتائجها".

وشدد وزير الداخلية التركي، على أن بلاده قامت "بإدارةمسألة اختفاء خاشقجي بشفافية وفي إطار القانون وأمام أنظار العالم وهو ما تستمربه"، مضيفا أن السلطات التركية حرصت "منذ اللحظة الأولى لاختفاء خاشقجي علىأمرين إثنين، هما القيام بما يجب في إطار القانون وضبط النفس والالتزام بالمعاهداتالدولية".