أهم الأحداث

فريق التحقيق التركي ينهي أعماله في مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، وصحيفة واشنطن بوست تنشر "المقال الأخير" لخاشقجي، وفيسبوك تتوصل إلى نتيجة جديدة حول أسباب الاختراق الذي تعرّض له المستخدمون.

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موقف إدارة ترمب من قضية خاشقجي

- مسؤولو البيت الأبيض يشعرون بقلق بالغ، من أن "قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورواية السعودية المتغيرة عن مصيره، قد يؤديان إلى عرقلة المواجهة مع إيران". [

نيويورك تايمز

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- تساءلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، الأربعاء، عن الثمن الذي تلقّاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من السعودية حتى يصبح "أحد أبواقها".

- أعلن عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية ماساتشوستس، "جيم ماكغفرن"، أنه تقدم رسمياً بمشروع قانون إلى المجلس من أجل وقف بيع الأسلحة وإرسال المساعدات إلى السعودية. [الأناضول]

- ترمب رداً على سؤال حول قضية اختفاء جمال خاشقجي: لا نريد الابتعاد عن السعودية. [العربية]

- وزير الاقتصاد الفرنسي يلغي مشاركته في منتدى مستقبل الاستثمار في السعودية. [رويترز]

- صحيفة واشنطن بوست الأميركية تنشر المقال الأخير لجمال خاشقجي، بعد فقدان الأمل في عودته بحسب المحررة المسؤولة عن مقالاته كارين عطية. [المقال على واشنطن بوست] [مترجم للعربية على TRT عربي]

دي ميستورا يستقيل من منصبه

- المبعوث الأممي إلى سوريا يقرر التنحي عن منصبه خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل. [TRT عربي/الآن]

- المبعوث الأممي دي مستورا يدعو ضامني أستانا إلى التشاور معه قبل نهاية الشهر في جنيف. [سبوتنيك]

ـ يعتزم المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، زيارة دمشق، الأسبوع المقبل، بدعوة من النظام السوري لبحث آخر التطورات المتعلقة بصياغة الدستور. [عنب بلدي]

- تقرير صحفي مشترك: الممثل الأميركي في سوريا يتحدث عن انسحاب بعض المسلحين من إدلب. [رويترز]

*قام بتحرير هذه النشرة عبد السلام المرخي، صحفي في فريق TRT عربي