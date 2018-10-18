سياسة
3 دقيقة قراءة
النشرة: 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
النشرة: 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018
النشرة: 18 أكتوبر/تشرين الأول 2018 / AP
18 أكتوبر 2018

أهم الأحداث

فريق التحقيق التركي ينهي أعماله في مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول، وصحيفة واشنطن بوست تنشر "المقال الأخير" لخاشقجي، وفيسبوك تتوصل إلى نتيجة جديدة حول أسباب الاختراق الذي تعرّض له المستخدمون.

المزيد على TRT عربي

هل تطوي مصالح ترمب المالية مع السعودية صفحة خاشقجي؟

لعبة الموت.. كيف جندت الإمارات مرتزقة لاغتيال معارضيها في اليمن؟

شاهد

محكمة إسرائيلية تقاضي ناشطتين من نيوزيلندا بسبب إلغاء حفل "لورد" في تل أبيب

موقف إدارة ترمب من قضية خاشقجي

- مسؤولو البيت الأبيض يشعرون بقلق بالغ، من أن "قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ورواية السعودية المتغيرة عن مصيره، قد يؤديان إلى عرقلة المواجهة مع إيران". [

نيويورك تايمز

]

- تساءلت السيناتور الديمقراطية إليزابيث وارن، الأربعاء، عن الثمن الذي تلقّاه الرئيس الأميركي دونالد ترمب من السعودية حتى يصبح "أحد أبواقها".

- أعلن عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية ماساتشوستس، "جيم ماكغفرن"، أنه تقدم رسمياً بمشروع قانون إلى المجلس من أجل وقف بيع الأسلحة وإرسال المساعدات إلى السعودية. [الأناضول]

- ترمب رداً على سؤال حول قضية اختفاء جمال خاشقجي: لا نريد الابتعاد عن السعودية. [العربية]

- وزير الاقتصاد الفرنسي يلغي مشاركته في منتدى مستقبل الاستثمار في السعودية. [رويترز]

- صحيفة واشنطن بوست الأميركية تنشر المقال الأخير لجمال خاشقجي، بعد فقدان الأمل في عودته بحسب المحررة المسؤولة عن مقالاته كارين عطية. [المقال على واشنطن بوست] [مترجم للعربية على TRT عربي]

دي ميستورا يستقيل من منصبه

- المبعوث الأممي إلى سوريا يقرر التنحي عن منصبه خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل. [TRT عربي/الآن]

- المبعوث الأممي دي مستورا يدعو ضامني أستانا إلى التشاور معه قبل نهاية الشهر في جنيف. [سبوتنيك]

ـ يعتزم المبعوث الأممي ستيفان دي مستورا، زيارة دمشق، الأسبوع المقبل، بدعوة من النظام السوري لبحث آخر التطورات المتعلقة بصياغة الدستور. [عنب بلدي]

- تقرير صحفي مشترك: الممثل الأميركي في سوريا يتحدث عن انسحاب بعض المسلحين من إدلب. [رويترز]

*قام بتحرير هذه النشرة عبد السلام المرخي، صحفي في فريق TRT عربي

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us