سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه النفسية على سكان الخان الأحمر
يواصل الاحتلال الإسرائيلي تجريف أراضٍ حول تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرقي القدس تمهيدا لهدمه، وفي الوقت ذاته يواصل متضامنون رباطهم داخل الخان جنبا إلى جنب مع قاطنيه.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل حربه النفسية على سكان الخان الأحمر
فتاة فلسطينية في الخان الأحمر ومن خلفها جرافة تابعة للاحتلال الإسرائيلي / AFP
17 أكتوبر 2018

واصلت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، أعمال التجريف وشق الطرق والشوارع حول تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، تمهيداً لتنفيذ قرار هدمه وتشريد سكانه.

وأشار المتحدث باسم الخان محمود أبو داهوك إلى أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً على التجمع، ولا تسمح إلا بإدخال المواد الغذائية إليه، وسط مضايقات يومية تنفذها في حق السكان والمتضامنين.

وقال إن "قوات الاحتلال تنتشر يومياً وعلى مدار 24 ساعة في محيط التجمع بشكل مكثف، وتقوم باحتجاز المركبات وتحرير مخالفات لها"، ووصف ماتقوم به قوات الاحتلال من مضايقات بـ"الحرب النفسية".

ويتوقع أبو داهوك أن تنفذ سلطات الاحتلال قرار الهدم في أي لحظة، وطالب الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بالضغط على إسرائيل لوقف تنفيذ قرار الهدم.

ويواصل المتضامنون والنشطاء الفلسطينيون رباطهم لليوم الـ120 على التوالي، احتجاجاً على قرار الاحتلال هدم بيوت التجمع وتشريد سكانه.

واقتحمت قوات الاحتلال، الثلاثاء، تجمع الخان الأحمر، وشرعت في أعمال تجريف لشوارع وساحات في محيط التجمع.

وسلمت قوات الاحتلال قبل نحو أسبوع رئيس مجلس قروي الخان الأحمر، عيد جهالين، قراراً يقضي بتحويل الشوارع داخل التجمع ومحيطه إلى منطقة عسكرية.

وقال مسؤول الإعلام والاتصال في المفوضية الأوروبية في القدس شادي عثمان مؤخراً إن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يعملون على محاولة ثني إسرائيل عن تطبيق قرار الهدم. 

وينحدر سكان التجمع البدوي "الخان الأحمر" من صحراء النقب، وقد سكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال، ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي يستهدفها الاحتلال لتنفيذ مشروعه الاستيطاني المسمى "E1".

ويقطن في التجمع نحو 200 فلسطيني، 53% منهم أطفال، و95% لاجئون مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us