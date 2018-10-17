توقف موقع الفيديو "يوتيوب" عن العمل، بشكل مفاجئ، بسبب حدوث مشكلة في نظام التشغيل الخاص به، ما أدى إلى توقفه عن تقديم خدماته، صباح الأربعاء، في العديد من الدول حول العالم.

واشتكى المستخدمون عبر موقع تويتر، من عدم قدرتهم على الوصول إلى موقع يوتيوب، ومشاهدتهم رسائل خطأ تظهر بدلاً من محتوى الفيديو، ما أكد وجود مشكلات تتعلق بالاتصال بخوادم الخدمة.

وتدفقت التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي المتسائلة عن سبب توقف موقع يويتيوب عن العمل ما أجبر الشركة على تقديم الإعتذار عبر حسابها في موقع تويتر، على الرغم أنها لم يشرح سبب انقطاع الخدمة.

وقالت شركة "يوتيوب"، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "نشكركم على تقاريركم حول "يوتيوب" و"يوتيوب TV" ومشكلات الوصول إلى "يوتيوب للموسيقى".. نحن نعمل على حل هذه المشكلة وسنخبركم عند إصلاحها، نعتذر عن أي إزعاج قد يسببه لكم هذا الأمر وسنوافيكم بالتحديث".

وعاد الموقع إلى العمل مرة أخرى، بعد نحو ساعة من التوقف، ليقدم خدمات مشاهدة الفيديو والبث المباشر للقنوات التلفزيونية إلى رواده.