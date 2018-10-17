سياسة
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وزير الداخلية التركي: مقر القنصل سيخضع للتفتيش فور التفاهم مع السعودية
أكد وزير الداخلية التركي أن التحقيقات في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي "مستمرة"، فيما يُنتظر أن يصدر إذن لتفتيش القنصلية السعودية في إسطنبول.
وزير الداخلية التركي: مقر القنصل سيخضع للتفتيش فور التفاهم مع السعودية
وزير الداخلية التركي سليمان صويلو / AA
17 أكتوبر 2018

قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، الأربعاء، إنه "سيتم تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي في إسطنبول فور التوصل إلى تفاهم مشترك مع السعودية". وأشار إلى أن الجدل الدائر بشأن قضية خاشقجي ما كان ليكون "لو صدر إذن بتفتيش القنصلية السعودية من قبل".

 ونوّه صويلو، خلال حديث لوكالة الأناضول، إلى أن "هناك قبولاً من الجانب السعودي لتفتيش منزل القنصل".  وكان القنصل محمد العتيبي قد غادر تركيا، الثلاثاء، تزامناً مع إعلان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن المدعي العام التركي يمكنه طلب أي شخص من بين الموجودين في القنصلية السعودية للاستجواب.

وشدد وزير الداخلية التركي على أن بلاده قامت "بإدارة مسألة اختفاء خاشقجي بشفافية وفي إطار القانون وأمام أنظار العالم وهو ما تستمر به". وأضاف أن السلطات التركية حرصت "منذ اللحظة الأولى لاختفاء خاشقجي على أمرين إثنين، هما القيام بما يجب في إطار القانون وضبط النفس والالتزام بالمعاهدات الدولية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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