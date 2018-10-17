أرجأت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد رحلة كانت مقررة إلى الشرق الأوسط، والتي كانت تشمل حضور مبادرة "مستقبل الاستثمار" في العاصمة السعودية الرياض.

وبحسب بيان للصندوق، فإن لاجارد كانت قد قررت حضور المبادرة التي تنطلق فعالياتها في الرياض ما بين 23 - 25 أكتوبر/ تشرين الأول، والتي ينظمها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، بحضور وإشراف ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" وكبار المسؤولين.

ولم يفصح المتحدث باسم صندوق النقد الدولي في بيانه عن سبب تأجيل الزيارة المقررة سلفاً، بينما كانت "لاجارد" قد قالت في وقت سابق إنها لا تعتزم تغيير جدول أعمالها الخاص بالسفر إلى الرياض لكنها تشعر "بالفزع" حيال ما تتناقله وسائل الإعلام عن اختفاء الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" والاشتباه في قتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكانت مؤسسات عالمية ووسائل إعلام كبرى وقادة أعمال بارزين قد توالت انسحاباتهم من مشاركتهم المقررة في فعالية"مستقبل الاستثمار" في السعودية بسبب قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي دخل القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول واختفى بعد ذلك، وحسب مصادر أمنية تركية يٌعتقد أنه قٌتل داخل القنصلية إثر استجوابه من قبل فريق مختص.