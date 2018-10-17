سجلت الليرة التركية أعلى مستوى لها مقابل الدولار الأميركي بزيادة اثنين في المئة، وهو أعلى مستوى لها منذ شهرين.

وجاء هذا الارتفاع بعد توقعات بتحسن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، على خلفية الإفراج عن القس الأميركي أندرو برانسون، الذي كانت السلطات التركية قد احتجزته بتهمة الإرهاب.

وارتفعت العملة التركية إلى 5.6638 ليرة مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ 10 أغسطس/ آب الماضي، حيث هبطت بمعدل 18 في المئة.

وكانت وزارة المالية التركية قد صرحت الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول، بأن معدل العجز لديها وصل إلى 6 مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر/ أيلول الماضي، بينما بلغ العجز العام للميزانية 56.7 مليار ليرة في التسعة أشهر الأولى من عام 2018.

ورجح محللون أن التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقب الإفراج عن القس الأميركي برانسون، سبب رئيس في تحسن سوق العملات الأجنبية.