استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرين، يوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، عقب قصف مدينة بئر السبع الإسرائيلية بصاروخ تسبب في دمار وخسائر لمنزل واحد، ولم يسفر عن وقوع إصابات.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ناجي جمال الزعانين (25 عامًا) استشهد نتيجة القصف الذي طال عدة مواقع من بينها "أبوجراد" جنوب مدينة غزة، وموقع "الواحة" غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقامت طائرات حربية إسرائيلية بشن غارة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في حي "تل السلطان" غربي مدينة رفح، وأرض زراعية وموقع لجهاز الأمن وطني، بحسب وسائل إعلام محلية.

في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على "توتير"، أن "مقاتلات الجيش الإسرائيلي بدأت بضرب أهداف في قطاع غزة".

وزعم أدرعي في تغريدة سابقة له أنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وهو ما تسبب بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع".