سياسة
2 دقيقة قراءة
صاروخ يستهدف بئر السبع الإسرائيلية وشهيد بغارة للاحتلال على غزة
أسفر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة عن استشهاد فلسطيني فيما أصيب ثلاثة آخرين في الوقت الذي دوت فيه صفارات الإنذار بمستوطنات غلاف غزة، وتسبب صاروخ أطلق من القطاع بتدمير واجهة منزل وخسائر مادية.
صاروخ يستهدف بئر السبع الإسرائيلية وشهيد بغارة للاحتلال على غزة
صاروخ أطلق من قطاع غزة تسبب في أضرار لمبنى في بئر السبع  / AFP
17 أكتوبر 2018

استشهد شاب فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرين، يوم الأربعاء، في سلسلة غارات شنتها مقاتلات إسرائيلية على مواقع مختلفة في قطاع غزة، عقب قصف مدينة بئر السبع الإسرائيلية بصاروخ تسبب في دمار وخسائر لمنزل واحد، ولم يسفر عن وقوع إصابات. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن ناجي جمال الزعانين (25 عامًا) استشهد نتيجة القصف الذي طال عدة مواقع من بينها "أبوجراد" جنوب مدينة غزة، وموقع "الواحة" غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

وقامت طائرات حربية إسرائيلية بشن غارة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في حي "تل السلطان" غربي مدينة رفح، وأرض زراعية وموقع لجهاز الأمن وطني، بحسب وسائل إعلام محلية.

في ذات السياق، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على "توتير"، أن "مقاتلات الجيش الإسرائيلي بدأت بضرب أهداف في قطاع غزة".

وزعم أدرعي في تغريدة سابقة له أنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وهو ما تسبب بإطلاق صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع".

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us