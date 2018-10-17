سياسة
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نيويورك تايمز: محمد بن سلمان على صلة بمشتبه فيهم بقتل خاشقجي
كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن أفرادا ينتمون إلى المجموعة المؤلفة من 15  عضوا المشبه فيها بقتل خاشقجي، هم على صلة بولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
نيويورك تايمز: محمد بن سلمان على صلة بمشتبه فيهم بقتل خاشقجي
نيويورك تايمز: محمد بن سلمان على صلة بمشتبه فيهم بقتل خاشقجي / AFP
17 أكتوبر 2018

لمحت جريدة نيويورك تايمز الأميركية، في تقرير لها، إلى وجود علاقة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وأشخاص على صلة بواقعة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي. 

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يستند إلى ما سربته السلطات التركية بشأن دخول مجموعة مؤلفة من 15 إلى القنصلية ومغادرتها يوم اختفاء خاشقجي. وأضافت أن "أحد المشتبه بهم الذين حددتهم تركيا في قضية اختفاء خاشقجي كان رفيقاً متكرراً لولي العهد محمد بن سلمان".

 واعتمدت الصحيفة في تقريرها على معلومات مستقلة عن المشتبه بهم، وعلى تسجيلات رسمية لولي العهد السعودي ومرافقيه. واعتمدت أيضاً على وثائق مسربة وقاعدة بيانات هاتفية وشهود عيان، في السعودية وخارجها.

وأضافت أن "3 من المشبه فيهم، حسب التسجيلات، متصلون بالطاقم الخاص بولي العهد".

 وقالت إن"هذا من شأنه أن يقوض أي اقتراح بأن خاشقجي توفي في عملية غدر لم يعلم بها ولي العهد. كما أن ارتباطهم به قد يجعل من الصعب على البيت الأبيض والكونغرس قبول مثل هذا التفسير".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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