غادر القنصل السعودي في إسطنبول، محمد العتيبي، مساء الثلاثاء، تركيا، متجهاً إلى الرياض، في ظل استمرار التحقيقات حول اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وعاد القنصل السعودي إلى بلاده، على متن رحلة تجارية، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر بالخارجية التركية، عزم مجموعة العمل التركية السعودية، تفتيش مقر إقامة القنصل السعودي بمدينة إسطنبول

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق من يوم الثلاثاء، بأن المدعي العام التركي يمكنه طلب أي شخص من بين الموجودين في القنصلية السعودية للاستجواب، مشيراً في الوقت ذاته إلى عدم وجود أي قيود على سفر الدبلوماسيين السعوديين.

وقال تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية، في رده، على سؤال حول ما إذا كان القنصل السعودي قادراً على العودة إلى بلاده في حال رغب بذلك: "بإمكان أي دبلوماسي سعودي الذهاب إلى بلده في حال أراد. ولا قيود في ذلك".