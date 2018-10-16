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مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في حادث قطار في المغرب
لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب عشرات آخرون حسب حصيلة أولية، جراء انقلاب قطار في قنطرة "بوقنادل" بين مدينة القنيطرة (شمال غرب) والعاصمة الرباط.
مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات في حادث قطار في المغرب
صورة نشرها نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك / Others
16 أكتوبر 2018

ارتفع عدد ضحايا انقلاب قطار في المغرب، يوم الثلاثاء، إلى 6 قتلى وأكثر من 86 جريحاً، بحسب الإعلام الرسمي.

وفي وقت سابق اليوم، انقلب قطار في قنطرة "بوقنادل" بين مدينة القنيطرة (شمال غرب) والعاصمة الرباط، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق القناة الفضائية الثانية المحلية.

وقالت القناة إن الحصيلة الأولية لحادثة القطار، هي أربعة قتلى قبل أن يرتفع العدد إلى 6 وفيات، فضلاً عن 86 من الجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خروج القطار عن قضبانه وانقلاب بعض العربات، في حين يعمل بعض المواطنين على مساعدة العالقين.

وقال بيان للديوان الملكي إنه "تم فتح تحقيق بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث".

وأضاف أن العاهل المغربي محمد السادس، أصدر تعليماته لوزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتجهيز والنقل عبد القادر عمارة -اللذين انتقلا إلى مكان الحادث- لمتابعة نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم في "المستشفى العسكري محمد الخامس" في الرباط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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