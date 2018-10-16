ارتفع عدد ضحايا انقلاب قطار في المغرب، يوم الثلاثاء، إلى 6 قتلى وأكثر من 86 جريحاً، بحسب الإعلام الرسمي.

وفي وقت سابق اليوم، انقلب قطار في قنطرة "بوقنادل" بين مدينة القنيطرة (شمال غرب) والعاصمة الرباط، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، وفق القناة الفضائية الثانية المحلية.

وقالت القناة إن الحصيلة الأولية لحادثة القطار، هي أربعة قتلى قبل أن يرتفع العدد إلى 6 وفيات، فضلاً عن 86 من الجرحى.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي خروج القطار عن قضبانه وانقلاب بعض العربات، في حين يعمل بعض المواطنين على مساعدة العالقين.

وقال بيان للديوان الملكي إنه "تم فتح تحقيق بهدف تحديد الأسباب والحيثيات المتعلقة بهذا الحادث".

وأضاف أن العاهل المغربي محمد السادس، أصدر تعليماته لوزيري الداخلية عبد الوافي لفتيت، والتجهيز والنقل عبد القادر عمارة -اللذين انتقلا إلى مكان الحادث- لمتابعة نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم في "المستشفى العسكري محمد الخامس" في الرباط.