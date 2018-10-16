دفع تخلي أستراليا عن موقفها الرافض للاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، 13سفيراً عربياً إلى الدعوة إلى اجتماع طارئ في العاصمة الأسترالية كانبرا، معربين عن قلقهم إزاء الخطوة التي تدرسها أستراليا باعتبارها تضر بفرص السلام من ناحية، وبالعلاقات المشتركة من ناحية أخرى.

جاء ذلك في تصريح صحفي يوم الثلاثاء، قال فيه السفير المصري لدى أستراليا، محمد خيرت "اتفقنا على إرسال خطاب لوزارة الخارجية نبدي فيه قلقنا ومخاوفنا إزاء مثل هذا التصريح".

وأوضح خيرت أن "أي قرار مثل هذا قد يضر بعملية السلام وسيكون لذلك عواقب سلبية على العلاقات، ليس فقط بين أستراليا والدول العربية وإنما الكثير من الدول الإسلامية أيضاً".

وأكدت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مار سودي في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في جاكرتا دعم إندونيسيا لحل الدولتين في صراع الشرق الأوسط، وحذرت أستراليا من المجازفة بزعزعة الأمن واصفةً خطوتها بأنها "ستهدد عملية السلام واستقرار الأمن العالمي".

في الوقت نفسه عبر المالكي عن حزنه لاحتمال انتهاك أستراليا القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. قائلاً إن "أستراليا تجازف بالعلاقات التجارية والأعمال مع بقية العالم خاصة العالمين العربي والإسلامي".

وكان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قد قال إنّ "حكومته منفتحة على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، كما ستبحث نقل سفارتها من تل أبيب إلى المدينة المقدسة المحتلة".

وأضاف موريسون أنه سيزود أعضاء حكومته بمعلومات حول وجهة نظره في مسألة نقل سفارة بلاده إلى القدس.

وأشار إلى أنه سيعلن عن قراره النهائي بهذا الشأن عقب لقائه مع عدد من زعماء العالم، في نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

جاء ذلك عقب لقائه، ليلة الاثنين، سفير بلاده السابق في تل أبيب، دافي شارما.

ومن جهة أخرى، أكد موريسون دعم بلاده مبدأ حل الدولتين، معتبراً أن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، مسألتان مختلفتان عن بعضهما البعض.

ووصفت صحيفة "سيدني مورنينج هيرالد" التغير الواضح في الموقف بأنه "مجرد من المبادئ وجبان".

وقال المحلل السياسي في جامعة سيدني رود تيفن إن التغير في الموقف دافعه السياسة الداخلية، رابطاً إياها بإجراء انتخابات ونتوورث يوم السبت، والتي توضح الأرقام أن نسبة اليهود فيها (12.5 في المئة) وهي نسبة أكبر بوضوح منها في أي مكان آخر في أستراليا.

ومرشح حزب الأحرار الذي ينافسه في الانتخابات الفرعية يوم السبت هو ديف شارما سفير أستراليا السابق لدى إسرائيل، والذي أثار فكرة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة أستراليا إليها من قبل.

وسيتحتم على موريسون التفاوض مع نواب مستقلين كي يستمر في الحكم بحكومة أقلية إذا خسر التحالف في انتخابات السبت.

ونقلت القناة العبرية أن رئيس الوزراء الأسترالي أبلغ نظيره الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال اتصال بين الجانبين أن حكومته تدرس نقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة.

وفي يوليو/ تموز الماضي، أوقفت أستراليا تقديم الدعم المالي إلى السلطة الفلسطينية؛ بداعي الخشية من استخدامه "لمساعدة الفلسطينيين المدانين بالعنف ذي الدوافع السياسية"، في إشارة إلى المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما رسمياً من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار الماضي.