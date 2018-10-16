سياسة
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جوجل تعلن عن خطط واعدة لتطوير محرك بحث في الصين
أكد الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي وجود مشروع محرك بحث خاص بالصين ويخضع لرقابتها. ودافع الرئيس التنفيذي عن المشروع بقوله إن جوجل تتبع القوانين الخاصة في كل بلد.
جوجل تعلن عن خطط واعدة لتطوير محرك بحث في الصين
محرك بحث جديد لجوجل في الصين يخضع لرقابتها / AFP
16 أكتوبر 2018

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة جوجل ساندر بيتشاي، عن وجود مشروع لمحرك بحث خاص بالصين، يخضع لرقابتها، مؤكداً أن العمل على المشروع يسير على ما يرام.

ودافع بيتشاي خلال قمة  "WIRED 25 "، في الولايات المتحدة، عن المشروع الجديد قائلاً: "اتضح أننا سنكون قادرين على خدمة ما يزيد على 99 في المئة من الاستفسارات"، مؤكداً أن جوجل "اضطرت من خلال مهمتها (إلى) توفير المعلومات للجميع" .

وتقول تقارير سابقة، إن "Dragonfly" هو الاسم الرمزي لمحرك البحث الخاضع للرقابة الذي تطوره شركة جوجل للصين منذ عام 2017.

وتابع بيتشاي: "على جوجل أيضاً اتباع القوانين في كل بلد. الصين هي موطن 20 في المئة من سكان العالم".

وقال الرئيس التنفيذي لجوجل إن الشركة أعادت تقييم اختيارها للانسحاب من الصين قبل بضع سنوات ، واصفاً البلاد بأنها سوق رائعة ومبتكرة.

وكانت إدراة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعت جوجل، في وقت سابق، إلى وقف مشروع محرك البحث الصينى الخاضع للرقابة "Dragonfly".

وقال نائب الرئيس الأميركي مايك بينس إن الشركات الأميركية يجب أن تعيد النظر فى تسليم الملكية الفكرية، بينما تتوسع فى الصين، مضيفاً أن محرك  "Dragonfly" سيعزز رقابة الحزب الشيوعى الصيني ويعرّض خصوصية المستخدمين الصينيين للخطر.

يذكر أن شركة جوجل التي تملكها "ألفابت"، قد غادرت الصين قبل 8 سنوات احتجاجاً على قوانين الرقابة في البلاد. لكن تقارير أفادت، الأشهر الماضية، بأنها تعمل سراً لإطلاق خدمة بحث صينية جديدة.

وكان مئات الموظفين في شركة "جوجل"،  قد أعلنوا احتجاجهم في شهر أغسطس الماضي، ضد خطة الشركة لإطلاق "محرك بحث خاضع للرقابة في الصين"، وأكدوا أن المشروع يثير "أسئلة أخلاقية عاجلة"، كما طالبوا الشركة بأن تكون أكثر شفافية حول المشروع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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