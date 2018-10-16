سياسة
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وزير الدفاع الأميركي ينفي استقالته من إدارة ترمب
فيما أثارت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تساؤلات بشأن مصير وزير دفاعه، جيمس ماتيس، مع إدارته، أكد هذا الأخير أنه مستمر في أداء مهامه.
وزير الدفاع الأميركي ينفي استقالته من إدارة ترمب
وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس / Reuters
16 أكتوبر 2018

نفى وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الثلاثاء، أي أخبار عن مغادرته إدارة الرئيس دونالد ترمب، قائلا إن هذا الأخير يدعمه "مئة بالمئة"، وذلك يوما واحدا فقط على تصريحات لترمب أثارت تساؤلات بشأن مستقبل ماتيس مع إدارته.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، في أول تعليق له على تصريحات سابقة لترمب بشأنه، أنه مستمر في القيام بعمله، كما قال إنه تحدث مع ترمب هاتفيا قبيل ظهر الإثنين، فيما قال ترمب في مقابلة مع برنامح "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، إنه ليس متأكدا مما إذا كان ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه.

ووصف ترمب ماتيس بـ"الشخص الطيب" و"الديموقراطي نوعا ما" مضيفا أنه "قد يستقيل". وخدم ماتيس، الذي يعد من الأعضاء الأكثر ثباتا وفي الوقت نفسه الأكثر استقلالية في إدارة ترمب، كثقل موازن بعيدا عن الأضواء.

وفي حال غادر ماتيس منصبه سيكون الرقم29 في قائمة المغادرين لإدارة ترمب، وهو الرقم الأكبر في الـ 40 سنة الأخيرة بالإدارات الأميركية المتعاقبة،منذ تنصيب ترمب في البيت الأبيض مطلع 2017.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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