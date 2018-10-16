نفى وزير الدفاع الأميركي، جيمس ماتيس، الثلاثاء، أي أخبار عن مغادرته إدارة الرئيس دونالد ترمب، قائلا إن هذا الأخير يدعمه "مئة بالمئة"، وذلك يوما واحدا فقط على تصريحات لترمب أثارت تساؤلات بشأن مستقبل ماتيس مع إدارته.

وأكد وزير الدفاع الأميركي، في أول تعليق له على تصريحات سابقة لترمب بشأنه، أنه مستمر في القيام بعمله، كما قال إنه تحدث مع ترمب هاتفيا قبيل ظهر الإثنين، فيما قال ترمب في مقابلة مع برنامح "60 دقيقة" على شبكة "سي بي إس"، إنه ليس متأكدا مما إذا كان ماتيس يعتزم الاستقالة من منصبه.

ووصف ترمب ماتيس بـ"الشخص الطيب" و"الديموقراطي نوعا ما" مضيفا أنه "قد يستقيل". وخدم ماتيس، الذي يعد من الأعضاء الأكثر ثباتا وفي الوقت نفسه الأكثر استقلالية في إدارة ترمب، كثقل موازن بعيدا عن الأضواء.

وفي حال غادر ماتيس منصبه سيكون الرقم29 في قائمة المغادرين لإدارة ترمب، وهو الرقم الأكبر في الـ 40 سنة الأخيرة بالإدارات الأميركية المتعاقبة،منذ تنصيب ترمب في البيت الأبيض مطلع 2017.