طالبت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في بيان أصدرته، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في قضية اختفائه.

البيان هو الأول الذي تصدره عائلة خاشقجي منذ اختفائه بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول من الشهر الجاري.

وجاء البيان تحت عنوان: "البيان الأول من أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي". وأضاف أن الأسرة تعمل على تجاوز صدمة الأحداث وجمع شتات أبنائه كافة.

وتابع البيان "إننا نطالب من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية إلى تشكيل عاجل للجنة مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية لتقصي الحقائق حول اختفائه والأنباء المتضاربة عن مقتله".

وأضاف البيان أن الأسرة تطالب كافة الأطراف "باحترام خصوصية العائلة، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة، والابتعاد عن تسييس قضيته والنيل من سمعته الطيبة التي يشهد بها القاصي والداني".

وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن اختفاء خاشقجي، بعد دخوله السفارة السعودية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مصادر ذكرت لموقع CNN أن السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي عن طريق الخطأ خلال التحقيق معه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.