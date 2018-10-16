سياسة
2 دقيقة قراءة
عائلة جمال خاشقجي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات طبيعة دولية
أصدرت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي بيانا تطالب فيه بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في موته.
عائلة جمال خاشقجي تطالب بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة وذات طبيعة دولية
جمال خاشقجي / Others
16 أكتوبر 2018

طالبت عائلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي في بيان أصدرته، الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في قضية اختفائه.

البيان هو الأول الذي تصدره عائلة خاشقجي منذ اختفائه بعد دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول من الشهر الجاري.

وجاء البيان تحت عنوان:  "البيان الأول من أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي". وأضاف أن الأسرة تعمل على تجاوز صدمة الأحداث وجمع شتات أبنائه كافة.

وتابع البيان "إننا نطالب من منطلق مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية إلى تشكيل عاجل للجنة مستقلة وحيادية ذات طبيعة دولية لتقصي الحقائق حول اختفائه والأنباء المتضاربة عن مقتله".

وأضاف البيان أن الأسرة تطالب كافة الأطراف "باحترام خصوصية العائلة، لا سيما في هذه الأوقات العصيبة، والابتعاد عن تسييس قضيته والنيل من سمعته الطيبة التي يشهد بها القاصي والداني".

 وكانت الأنباء قد تضاربت بشأن اختفاء خاشقجي، بعد دخوله السفارة السعودية في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن مصادر ذكرت لموقع CNN أن السعودية تستعد للاعتراف بمقتل خاشقجي عن طريق الخطأ خلال التحقيق معه داخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us