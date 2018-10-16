يبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان تداعيات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق أنه سيوفد وزير خارجيته للقاء العاهل السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وانقطع أثر جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين تطورت قضيته حتى دخول وفد تحقيق تركي سعودي مشترك إلى القنصلية السعودية ليل الاثنين، للبحث والتحري عن ظروف اختفائه.