سياسة
1 دقيقة قراءة
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الرياض لبحث قضية اختفاء خاشقجي
وصل وزير الخارجية الأميركي إلى الرياض لبحث قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي في إسطنبول.
وزير الخارجية الأميركي يصل إلى الرياض لبحث قضية اختفاء خاشقجي
الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء لقائه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو / Reuters
16 أكتوبر 2018

يبحث وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الثلاثاء، مع الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان تداعيات اختفاء الصحفي جمال خاشقجي، وذلك بعد وصوله إلى العاصمة السعودية الرياض. 

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد أعلن في وقت سابق أنه سيوفد وزير خارجيته للقاء العاهل السعودي على خلفية اختفاء خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وانقطع أثر جمال خاشقجي في مدينة إسطنبول، في الثاني من الشهر الجاري، ومنذ ذلك الحين تطورت قضيته حتى دخول وفد تحقيق تركي سعودي مشترك إلى القنصلية السعودية ليل الاثنين، للبحث والتحري عن ظروف اختفائه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us