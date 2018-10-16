قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الثلاثاء، إن قيام أستراليا ببحث نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة بأنه انتهاك للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

ونقلت وكالة رويترز عن المالكي قوله إن الموقف الأسترالي يدعو إلى الحزن.

رد الفعل الفلسطيني جاء بعد أن أبلغ رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريس، الاثنين، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال هاتفي، أن حكومته تدرس نقل سفارة بلادها من مدينة تل أبيب إلى القدس المحتلة، بحسب القناة العاشرة الإسرائيلية.

وأشارت القناة إلى أنه منذ تولي موريس منصبه في رئاسة الوزراء قبل نحو شهرين، فقد أحدث تغييراً في سياسات بلاده تجاه إسرائيل، وأصبح يميل إلى دعمها بشكل علني.

ولفتت القناة إلى أن "موريس بدأ يتخذ خطوات أكثر إيجابية لتعزيز علاقات بلاده مع الولايات المتحدة والدول المقربة منها".

ونقلت الولايات المتحدة وغواتيمالا سفارتيهما رسمياً من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار الماضي.

وجاء افتتاح السفارة الأميركية تنفيذاً لإعلان ترمب في يناير/ كانون الثاني 2017 إعلان القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة لإسرائيل.