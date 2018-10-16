سياسة
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فريق التحقيق في قضية خاشقجي ينهي معاينة القنصلية السعودية في إسطنبول
غادرت فرق البحث الجنائي التركية مقر القنصلية بعد أن انتهت من أعمالها التي استغرقت 9 ساعات كاملة، في حين ما زال المسؤولون في المجموعة المشتركة يواصلون أعمالهم.
فريق التحقيق في قضية خاشقجي ينهي معاينة القنصلية السعودية في إسطنبول
استمر عمل فريق التحقيق نحو 9 ساعات / AFP
16 أكتوبر 2018

غادر المسؤولون الأتراك والسعوديون المشاركون في مجموعة العمل المشتركة للتحقيق في قضية اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، مقر القنصلية في إسطنبول، صباح الثلاثاء.

وخرج الوفدان التركي والسعودي المشاركان في مجموعة العمل من مبنى القنصلية بشكل منفصل، دون الإدلاء بأي تصريح، ولم يتبق أي أحد من أعضاء المجموعة المشتركة في المبنى.

بينما غادرت فرق البحث الجنائي التركية مقر القنصلية السعودية، في وقت مبكر فجر الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأناضول، غادرت فرق البحث الجنائي التركية مقر القنصلية بعد أن انتهت من أعمالها التي استغرقت 9 ساعات كاملة، في حين ما زال المسؤولون بالمجموعة المشتركة يواصلون أعمالهم.

وقد خرجت سيارتا جمع قمامة تابعتان لبلدية منطقة بشكتاش في إسطنبول من حديقة القنصلية تحملان عينات من تربة الحديقة لفحصها.

ونقلت قناة "سي إن إن" الأميركية عن مصدرين دون تسميتهما أن السعودية تحضّر تقريراً تقر فيه بمقتل خاشقجي نتيجة خطأ خلال استجواب.

واختفت آثار الصحفي السعودي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عقب دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، لإجراء معاملة رسمية تتعلق بزواجه.

وجاء دخول فريق التحقيق التركي إلى مقر القنصلية بعد اتصال هاتفي جرى بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مساء الأحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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