سياسة
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ترمب: قتلة خارج السيطرة قد يكونوا خلف اختفاء خاشقجي
اعتبر الرئيس الأميركي أن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي يقف خلفه "قتلة خارج السيطرة. وأجرى دونالد ترمب اتصالا هاتفيا بالعاهل السعودي لبحث تطورات القضية.
ترمب: قتلة خارج السيطرة قد يكونوا خلف اختفاء خاشقجي
أرشيفية - الرئيس الأميركي ترمب يصافح العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز / AFP
15 أكتوبر 2018

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إنه أجرى اتصالاً هاتفياً مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز. 

ووفق جريدة نيويورك تايمز، فإن الملك السعودي نفى خلال الاتصال أي علم له باختفاء الصحفي جمال خاشقجي. وقال ترمب إنه من المحتمل أن "قتلة خارجين عن السيطرة" كانوا وراء اختفاء خاشقجي.

إعلان ترمب عن وقوع الاتصال، عبر موقع تويتر،  يأتي في الوقت الذي أعطى فيه السعوديون السلطات التركية الإذن لتفتيش القنصلية السعودية في تركيا، حيث تشير المصادر المتقاطعة لوكالات الأنباء العالمية ووسائل الإعلام أن خاشقجي قد قُتل داخل القنصلية.

وقال ترمب إن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو يتجه إلى السعودية للقاء الملك سلمان.

وأضاف أن محادثته مع الملك سلمان استمرت حوالي 20 دقيقة، وأنكر الملك "بشدة أي معرفة بقضية خاشقجي".

ورجّح ترمب أن يكون من وصفهم بـ" قتلة خارج السيطرة" هم من يعلمون بمصير  خاشقجي.

وقال ترمب للعاهل السعودي إن "العالم يراقب. العالم يتحدث"، وهذا الأمر ضروري للوصول إلى الحقيقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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