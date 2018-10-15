سياسة
3 دقيقة قراءة
المعارضة السورية تعلن سحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة العازلة في إدلب
تنتهي يوم الإثنين المهلة لسحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة في إدلب ضمن اتفاق سوتشي. واستجابت المعارضة لهذا الاتفاق كما ثمنت الدور التركي والروسي لمنع كارثة في إدلب. وأشارت إلى أن مستقبل المدينة سيكون بخير.
المعارضة السورية تعلن سحب أسلحتها الثقيلة من المنطقة العازلة في إدلب
انتهاء مهلة سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة العازلة للسلاح في إدلب  / AFP
15 أكتوبر 2018

وصفت المعارضة السورية، يوم الإثنين، الوضع في إدلب، أنه "بخير". وقالت إن المحافظة في طريقها لتتحول "قريباً" إلى منطقة وقف إطلا نار شامل.

وقال رئيس وفد المعارضة السورية إلى أستانا أحمد طعمة، خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول، إن إدلب أصبحت منطقة آمنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بعد كل الدمار الذي حصل. 

وأشار طعمة إلى أن "هذا إنجاز كبير ومهم ويسجل للأطراف التي ساهمت به"، في إشارة إلى اتفاق "سوتشي" المبرم بين تركيا وروسيا سبتمبر/ أيلول.

وفي السياق ذاته، لفت طعمة إلى ضرورة تفعيل الحل السياسي تحت قرارات الشرعية الدولية بعد أن يضمن الاتفاق الهدوء والاستقرار، ووقف إطلاق النار الكامل.

ودعا أهل إدلب إلى ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي، وإلى "أن لا يكترثوا أبداً لما يطرحه نظام الأسد من ادعاءات سخيفة حول استعادته لإدلب وإخضاعه أهلها".

وأكّد طعمة على أن ضمانات وجود الجيش التركي في المنطقة العازلة، وجهود الجيش الحر  يمنع أي أحد من تجاوز الاتفاق التركي الروسي، أو "مجرد التفكير بمحاولة اقتحام المنطقة".

وثمّن طعمة سحب الفصائل كل السلاح الثقيل المنصوص عليه في الاتفاق في الوقت المحدد، داعياً إياهم إلى احترام كل بنود الاتفاق الروسي التركي. 

وتمكن اتفاق سوتشي بين روسيا وتركيا من حماية نحو 4 ملايين مدني سوري يسكنون في محافظة إدلب من كارثة محتملة، كانت ستقع بفعل هجوم مرتقب للنظام السوري.

ففي 17 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على سلسلة من التدابير الإضافية لزيادة حماية وقف إطلاق النار في إدلب، خلال اجتماع عقده الجانبان في سوتشي الروسية. 

وبعد إجتماع سوتشي، توقفت الغارات الجوية للنظام وروسيا على المنطقة، ما أتاح المجال لحوالي 80 ألف مدني العودة إلى منازلهم وعودة لحياتهم الطبيعية. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us