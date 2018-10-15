تعد الذاكرة إحدى أهم خصائص العقل البشري، فيها يحفظ المعلومات، يخزنها ويستردها، لذلك يحرص الناس دائماً على العمل لتقويتها.

ويؤكد الأطباء النفسيون أن العيش بدون ذاكرة يشبه العيش في حاضر دائم، دون سابق عهد، وبدون مستقبل، كما ورد في مقال للطبيب النفسي والكاتب نيل بيرتون.

وبحسب الموقع العلمي "سيكولوجي توداي"، هناك عشرة طرق يمكنك من خلالها العمل على تحسين ذاكرتك :

1- احصل على قسط كاف من النوم:

لا تبدو فكرة قراءة كتاب أو مقال وأنت متعب قبل النوم جيدة. ذلك أنك ستنسى معظم ما قرأته. النوم يحسن الانتباه والتركيز، وبالتالي القدرة على تسجيل المعلومات. كما أن النوم يلزم لتنشيط الذاكرة.

2- انتبه :

لا يمكنك الحصول على معلومات إلا إذا كنت مهتماً بها، ولا يمكنك حفظ المعلومات إلا إذا كنت تريدها.

لذلك حاول أن تطور اهتماماً بكل شيء!، كما قال أينشتاين "يوجد طريقتان للعيش إما أن تعيش وترى كل شيء معجزة أو تعيش ولا ترى أي شيء معجزة".

يوجد طريقتان للعيش إما أن تعيش وترى كل شيء معجزة، أو تعيش ولا ترى أي شيء معجزة - أينشتاين

3- أشرك أكبر عدد ممكن من الحواس:

على سبيل المثال، إذا كنت تجلس في محاضرة، قم بتدوين بعض الملاحظات. وإذا كنت تقرأ مقالة، فاقرأها بصوت عالٍ لنفسك واحقنها ببعض الدراما في أدائك.

4- قم بهيكلة المعلومات:

إذا كنت بحاجة إلى تذكر قائمة المعلومات، فتصور عدد المعلومات تحت كل عنوان فرعي. إذا كنت بحاجة إلى تذكر رقم هاتف ، ففكر فيه من حيث الأرقام الخمسة الأولى والأرقام الثلاثة الوسطى والأرقام الثلاثة الأخيرة، أو أيًا كان الأفضل.

5- عالج المعلومات:

قم بتلخيص المادة بكلماتك الخاصة إن كان ذلك ممكناً، أو قم بإعادة تنظيمها بحيث يسهل تعلمها. ومع المواد الأكثر تعقيداً حاول أن تفهم معناها ومغزاها.

يجد "الممثلون الشكسبيريون" من الأسهل عليهم تذكر خطوطهم من خلال شعورهم بها وتمكنهم من فهمها. ركّز على الصورة الأكبر، وليس التفاصيل.

يقول المؤلف والكاتب الإيرلندي أوسكار وايلد: "ينبغي للمرء أن يستوعب لون الحياة، ولكن لا ينبغي لأحد أن يتذكر تفاصيله. التفاصيل هي دائما المبتذلة".

6- اربط المعلومات بما تعرفه بالفعل:

من الأسهل تذكر المعلومات الجديدة إذا كان من الممكن وضعها في سياقها.

7- استخدم فن الاستذكار:

اربط المعلومات بالصور المرئية والجمل والاختصارات.

8- تمرين:

قم بالنوم بعد تحصيلك معلومات معينة، وراجعها في اليوم التالي. تتلاشى الذكريات إذا لم يتم التدرب عليها، أو قد تعلوها ذكريات أخرى ولا يمكن الوصول إليها بعد ذلك.

9- كن على علم بالسياق:

من الأسهل استرجاع الذاكرة إذا وجدت نفسك في موقف مشابه، أو حالة ذهنية مماثلة للحالة التي تكونت فيها الذاكرة ابتداء.

يميل الأشخاص ذوو الحالة المزاجية المنخفضة إلى تذكر خسائرهم وإخفاقاتهم بينما يتجاهلون نقاط قوتهم وإنجازاتهم.

إذا كنت تستعد في يوم ما لامتحان، حاول تمثل شروط التهيئة للامتحان مسبقاً ، كأن تقوم على سبيل المثال بالجلوس في مكتب مماثل لذلك الذي ستجلس عليه يوم الامتحان، وفي وقت مماثل من اليوم، واستخدم الحبر على الورق تمثيلاً لتجربة الامتحان.

10- كن مبدعاً:

إن حياتنا طويلة كانت أو قصيرة كذاكرتنا فهي غنية مثل تخيلنا، نابضة بالحياة مثل شعورنا وعمق تفكيرنا - نيل بيرتون

من الأسهل بكثير تذكر التجارب الغريبة. ذلك أن التجارب غير المألوفة تلتصق بالعقل. فالرحلات والعطلات تعطي انطباعاً بـ"الحياة".

إن حياتنا طويلة كانت أو قصيرة كذاكرتنا فهي غنية مثل تخيلنا،نابضة بالحياة مثل شعورنا وعمق تفكيرنا.