التقى مسؤولون سعوديون وأتراك، اليوم الإثنين، في مديرية أمن إسطنبول، للتحقيق في مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي اختفى في الثاني من أكتوبر الجاري بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في 2 أكتوبر/تشرين الاول الجاري.

وبحسب المعلومات التي نقلتها وكالة الأناضول، فإن مجموعة العمل المشتركة التركية السعودية للتحقيق في مصير خاشقجي، بدأت عملها اليوم.

وكانت مصادر في وزراة الخارجية التركية قد قالت، إن فريق التحقيق التركي في مصير الصحفي جمال خاشقجي سيدخل إلى مقر القنصلية السعودية في إسطنبول لتفتيشها، بعد ظهر اليوم.

فيما نقلت وكالة الأناضول عن مصادر دبلوماسية تركية أن التفتيش المرتقب سيكون مشتركاً بين الفريق التركي والسعودي.

وجاء الإعلان التركي بعد اتصال هاتفي جري بين العاهل السعودي الملك سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان الليلة الماضية، تناول مسألة التحقيق في اختفاء الصحفي خاشقجي.