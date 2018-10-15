اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين أربعة نشطاء من بينهم أجانب، فيما أصابت خمسة آخرين بجروح، خلال مداهمة تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة.

وفي ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال التجمع البدوي، وبدأت بعمليات تجريف في المكان، الأمر الذي دفع عشرات النشطاء إلى التصدي للجرافات وإجبارها على الخروج.

وقال عبد الله أبو رحمة، مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة الأناضول، لقد وقع تدافع بين القوة العسكرية والنشطاء أدى إلى اعتقال أربعة نشطاء بينهم متضامن أجنبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية إصابة خمسة من النشطاء خلال قمع قوات الاحتلال للتجمع الشبابي الموجود داخل الخان الأحمر.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم "الخان الأحمر" وإخلائه.

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين؛ ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين".

وينحدر سكان التجمع البدوي"الخان الأحمر" من صحراء النقب، وقد سكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرئيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".