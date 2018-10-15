سياسة
2 دقيقة قراءة
اعتقالات وإصابات خلال قمع قوات الاحتلال للمعتصمين في "الخان الأحمر"
في ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال التجمع البدوي "الخان الأحمر"، وبدأت بعمليات تجريف في المكان، الأمر الذي دفع عشرات النشطاء إلى التصدي للجرافات وإجبارها على الخروج.
اعتقالات وإصابات خلال قمع قوات الاحتلال للمعتصمين في "الخان الأحمر"
صورة أرشيفية لاقتحام سابق للخان الأحمر / AA
15 أكتوبر 2018

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الاثنين أربعة نشطاء من بينهم أجانب، فيما أصابت خمسة آخرين بجروح، خلال مداهمة تجمع الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة.

وفي ساعات الصباح الأولى اقتحمت قوات الاحتلال التجمع البدوي، وبدأت بعمليات تجريف في المكان، الأمر الذي دفع عشرات النشطاء إلى التصدي للجرافات وإجبارها على الخروج.

وقال عبد الله أبو رحمة، مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لوكالة الأناضول، لقد وقع تدافع بين القوة العسكرية والنشطاء أدى إلى اعتقال أربعة نشطاء بينهم متضامن أجنبي. 

ونقلت وسائل إعلام محلية إصابة خمسة من النشطاء خلال قمع قوات الاحتلال للتجمع الشبابي الموجود داخل الخان الأحمر.

وفي 5 سبتمبر/ أيلول الماضي، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية هدم "الخان الأحمر" وإخلائه.

وحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنها التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين؛ ما يؤدي إلى تدمير خيار "حل الدولتين". 

وينحدر سكان التجمع البدوي"الخان الأحمر" من صحراء النقب، وقد سكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من قبل سلطات الاحتلال.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات الإسرئيلية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1". 

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us