سياسة
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"بعد تهديدات ترمب".. الريال السعودي عند أضعف مستوى له منذ يونيو 2017
بلغ السعر المعروض للريال السعودي أدنى مستوى له أمام الدولار الأميركي في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة يوم الاثنين، على خلفية تداعيات قضية الصحفي جمال خاشقجي.
"بعد تهديدات ترمب".. الريال السعودي عند أضعف مستوى له منذ يونيو 2017
الريال في أضعف مستوى له أمام الدولار منذ عام 2017 / Getty Images
15 أكتوبر 2018

تراجع سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار، صباح يوم الاثنين، إلى أدنى مستوى له منذ عام 2017.

وبحسب وكالة رويترز، بلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 ريالات مقابل دولار أميركي واحد في السوق الفورية خلال المعاملات المبكرة، وهو أضعف مستوى له منذ يونيو/ حزيران 2017.

ويربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريالات للدولار، وغالباً ما تتحرك العملة السعودية في نطاق بين 3.7498 و 3.7503.

وتعرضت الأسواق المالية السعودية لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بمعاقبة الرياض إذا اتضح أن الصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي قد قُتل في قنصلية المملكة بإسطنبول.

ويذكر أيضاً أن البورصة السعودية هبطت نحو سبع في المئة يوم الأحد، مع قلق المستثمرين من تدهور العلاقات مع المجتمع الدولي لنفس سبب قضية خاشقجي.

حيث سجل المؤشر الرئيس للسوق أكبر هبوط له أثناء الجلسة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2014، حينما انهارت أسعار النفط، مع تراجع أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) نحو 7.9 في المئة.

مصدر:Reuters
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