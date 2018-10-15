اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 22 مواطناً فلسطينياً، فجر الاثنين، في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، خلال حملات دهم وتفتيش بتهمة المشاركة في أعمال ضد الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، يوم الاثنين، لقد تم اعتقال الفلسطينيين بزعم الضلوع في نشاطات شعبية مسلحة". وأضاف أنه "تمت إحالتهم إلى التحقيق من قبل قوات الأمن".

وعادة ما يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حملات اعتقالات ليلية تستهدف الفلسطينيين في مدن وقرى الضفة الغربية، بتهم تتعلق بمقاومة الاحتلال.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى التابعةلمنظمة التحرير الفلسطينية، فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6500 معتقل، بينهم 350 طفلاً و62 معتقلة و6 نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني و500 معتقل إداري (معتقلين بلا تهمة) و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لإلى تدخل طبي عاجل.