سياسة
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إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا
قالت متحدثة الحكومة الأردنية إن المعبر يعد شريانا مهما لحركة التجارة الحيوية بين البلدين.
إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا
عناصر من الأمن الأردني تقف على معبر نصيب الحدودي بين الأردن وسوريا. / Reuters
15 أكتوبر 2018

أعلنت السلطات الأردنية إعادة فتح معبر نصيب الحدودي بينها وبين الأراضي السورية، وذلك بعد 3 سنوات من سيطرة المعارضة السورية المسلحة عليه، وإغلاقه.

ووقف أكثر من عشرة من رجال الأمن والشرطة والجمارك الأردنيين قرب البوابة وفقاً لوكالة "أ ف ب". ولم يحضر أي من المسؤولين الأردنيين إجراءات الافتتاح، بينما اصطفت سيارات أردنية في طابور استعداداً للدخول الى الجانب السوري.

وقالت جمانة غنيمات وزيرة الدولة لشئون الإعلام الأردني والناطقة الرسمية باسم الحكومة يوم الأحد، إن معبر نصيب الحدودي سيعاد فتحه الاثنين 15 أكتوبر/ تشرين الأول.

معبر جابر نصيب يعد شرياناً حيوياً لحركة التجارة بين الأردن وسوريا

- الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات

وقالت غنيمات إن المعبر الحدودي بين البلدين يعد "شرياناً حيوياً" لحركة التجارة بين الأردن وسوريا وعبرهما إلى العديد من الدول.

وأضافت خلال الاجتماع الذي عقد يوم الأحد في مركز حدود جابر نصيب "أن الاجتماعات أفضت إلى الاتفاق على فتح المعبر اعتباراً من اليوم الموافق الخامس عشر من تشرين أول".

لكن نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان قال إنه رغم فتح المعبر رسمياً يوم الاثنين فإن الحركة المنتظمة عبره لن تكون متاحة الآن.

وكانت الأعمال الفنية في المعبر قد استغرقت أسابيع بعد استعادة النظام السوري الأراضي الحدودية من المعارضة السورية المسلحة بمساعدة من القوات الروسية خلال عملية عسكرية في يوليو/ تموز الماضي.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين الأردن وجارته الشمالية في 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل ان تتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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