سياسة
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أول اتصال هاتفي بين أردوغان والملك سلمان منذ بدء قضية خاشقجي
ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي شكر، خلال الاتصال الهاتفي، أردوغان "على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".
أول اتصال هاتفي بين أردوغان والملك سلمان منذ بدء قضية خاشقجي
أول اتصال هاتفي بين أردوغان والملك سلمان منذ بدء قضية خاشقجي / Others
15 أكتوبر 2018

قالت الرئاسة التركية، مساء الأحد، إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اتصل هاتفياً بالرئيس رجب طيب أردوغان، ليكون هذا الاتصال هو الأرفع بين تركيا والسعودية منذ اختفاء الصحفي جمال خاشقجي.

وذكرت مصادر الرئاسة أن الزعيمين بحثا، خلال الاتصال الهاتفي، مسألة كشف ملابسات قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت أن أردوغان والعاهل السعودي "أكدا على أهمية تشكيل مجموعة عمل مشتركة في إطار التحقيقات المتعلقة بحادثة خاشقجي".

من جانبها، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن العاهل السعودي شكر، خلال الاتصال الهاتفي، أردوغان "على ترحيبه بمقترح المملكة بتشكيل فريق عمل مشترك لبحث موضوع اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي".

وأكد العاهل السعودي خلال الاتصال "حرص المملكة على علاقاتها بشقيقتها تركيا بقدر حرص جمهورية تركيا الشقيقة على ذلك، وأنه لن ينال أحد من صلابة هذه العلاقة".

من جانبه، أكد  أردوغان على "تثمينه للعلاقات الأخوية التاريخية المتميزة والوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرصه على تعزيزها وتطويرها"، حسب "واس".

هذا الاتصال رفيع المستوى بين تركيا والسعودية هو الأول منذ حادثة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في إسطنبول في الثاني من شهر أكتوبر الجاري.

وشهدت الفترة الأخيرة الكثير من التكهنات حول العلاقات السعودية التركية على ضوء حادثة اختفاء خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، والمعلومات التي أوردتها وسائل إعلام عن مسؤولية المملكة عن الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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