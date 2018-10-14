سياسة
2 دقيقة قراءة
إسرائيل تقايض الفلسطينيين بالوقود لوقف "مسيرات العودة" في غزة
أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، مساء الجمعة الماضية، بوقف إمدادات نقل الوقود إلى قطاع غزة، عقب مواجهات، خلّفت عشرات الشهداء والمصابين الفلسطينيين، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
إسرائيل تقايض الفلسطينيين بالوقود لوقف "مسيرات العودة" في غزة
وزير الدفاع الإسرائيلي ينفذ تهديده بوقف الوقود لغزة بسبب "مسيرات العودة" / AP
14 أكتوبر 2018

منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، إدخال كافة أشكال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبركرم أبو سالم (التجاري)؛ ومن ضمنه الوقود الممول من قطر والمخصص للتخفيف من أزمة الكهرباء. 

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني فلسطيني رفض الكشف عن هويته أن "إسرائيل منعت اليوم دخول كافة أشكال الوقود والمحروقات، ومن بينه الوقود القطري، إلى قطاع غزة". 

ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ الوقود القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بالدخول إلى قطاع غزة عبر المعبر التجاري المذكور. 

ومساء الجمعة الماضية، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بوقف إمدادات نقل الوقود إلى قطاع غزة، عقب مواجهات، خلّفت عشرات الشهداء والمصابين الفلسطينيين، قرب الحدود الشرقية للقطاع. 

ونقلت وسائل إعلام عبرية آنذاك من بينها قناة "كان" الرسمية، أن ليبرمان، اتخذ القرار "بعد الأحداث العنيفة من المواجهات على حدود غزة". مشيراً إلى أن إدخال الوقود مرهون بقبول الفلسطينيين بوقف المسيرات وإشعال الإطارات بالقرب من السياج الحدودي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 7 شهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، فيما زعم الجيش أن جنوده قتلوا فلسطينيين أثناء محاولتهم زرع قنبلة قرب السياج الحدودي. 

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "اتفاقا مع قطر وضع في الأسابيع الأخيرة، يتم من خلاله تمويل شراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة". 

والشهر الماضي،ذكرت قناة "كان"، إن إسرائيل أبرمت اتفاقاً أولياً مع عدد من الدول المانحة، لتنفيذ مشاريع عاجلة في القطاع. ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يزيد عن 11 عاماً، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 18- 20 ساعة يومياً. 

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us