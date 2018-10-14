منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، إدخال كافة أشكال الوقود إلى قطاع غزة عبر معبركرم أبو سالم (التجاري)؛ ومن ضمنه الوقود الممول من قطر والمخصص للتخفيف من أزمة الكهرباء.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر أمني فلسطيني رفض الكشف عن هويته أن "إسرائيل منعت اليوم دخول كافة أشكال الوقود والمحروقات، ومن بينه الوقود القطري، إلى قطاع غزة".

ومنذ الثلاثاء الماضي، بدأ الوقود القطري الخاص بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، بالدخول إلى قطاع غزة عبر المعبر التجاري المذكور.

ومساء الجمعة الماضية، أوعز وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بوقف إمدادات نقل الوقود إلى قطاع غزة، عقب مواجهات، خلّفت عشرات الشهداء والمصابين الفلسطينيين، قرب الحدود الشرقية للقطاع.

ونقلت وسائل إعلام عبرية آنذاك من بينها قناة "كان" الرسمية، أن ليبرمان، اتخذ القرار "بعد الأحداث العنيفة من المواجهات على حدود غزة". مشيراً إلى أن إدخال الوقود مرهون بقبول الفلسطينيين بوقف المسيرات وإشعال الإطارات بالقرب من السياج الحدودي.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية سقوط 7 شهداء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الشرقية للقطاع، فيما زعم الجيش أن جنوده قتلوا فلسطينيين أثناء محاولتهم زرع قنبلة قرب السياج الحدودي.

وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إن "اتفاقا مع قطر وضع في الأسابيع الأخيرة، يتم من خلاله تمويل شراء الوقود لمحطة الكهرباء في غزة".

والشهر الماضي،ذكرت قناة "كان"، إن إسرائيل أبرمت اتفاقاً أولياً مع عدد من الدول المانحة، لتنفيذ مشاريع عاجلة في القطاع. ويعاني قطاع غزة من أزمة كهرباء حادة عمرها يزيد عن 11 عاماً، إذ تصل ساعات قطع التيار الكهربائي في الوقت الراهن من 18- 20 ساعة يومياً.