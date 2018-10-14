سياسة
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الصين تبحث عن حلول لتجنب "الحرب التجارية العالمية"
قال رئيس البنك المركزي الصيني إن "على العالم بأسره أن يبحث عن حل للتوترات التجارية التي ليست خطيرة للصين فحسب بل أيضا لجيراننا ولشبكات التموين".
الصين تبحث عن حلول لتجنب "الحرب التجارية العالمية"
البنك المركزي الصيني في بكين / Reuters
14 أكتوبر 2018

قال رئيس البنك المركزي الصيني "يي غانغ"، الأحد، إن بكين تبحث عن"حل بناء" لتفادي حرب تجارية مع الولايات المتحدة ستضر بالاقتصاد العالمي.

وقال رئيس"بنك الشعب الصيني" خلال ندوة لرؤساء مصارف مركزية ومسؤولين كبار جرت في بالي الإندونيسية إن "إيجاد حل بناء أفضل من حرب تجارية يكون الجميع فيها خاسراً".

وتابع"على العالم بأسره أن يبحث عن حل للتوترات التجارية التي ليست خطيرة للصين فحسب بل أيضاً لجيراننا ولشبكات التموين".

وتصاعدت الخلافات التجارية في الأشهر الأخيرة بين واشنطن وبكين، وكذلك بين واشنطن والأوروبيين، على وقع رسوم جمركية مشددة متبادلة.

وفرضت واشنطن حتى الآن رسوماً جمركية مشددة على منتجات صينية مستوردة بقيمة 250 مليار دولار، ردت عليها بكين برسوم على 110 مليار دولار من البضائع الأميركية المستوردة إلى الصين.

وخفض صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى تصاعد المخاطر وفي طليعتها تلك الناجمة عن الخلاف التجاري الأميركي الصيني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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