سياسة
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أنور إبراهيم يعود للبرلمان الماليزي تمهيدا لتسلم رئاسة الوزراء
عاد أنور إبراهيم للبرلمان الماليزي بعد فوزه في الانتخابات التكميلية، ويعد هذا الفوز خطوة تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.
أنور إبراهيم يعود للبرلمان الماليزي تمهيدا لتسلم رئاسة الوزراء
أنور إيراهيم لحظة الإعلان عن فوزه بمقعد في البرلمان الماليزي  / AA
14 أكتوبر 2018

أعلنت لجنة الانتخابات في ماليزيا، السبت، عودة أنور إبراهيم إلى البرلمان، بعد فوزه بمقعد عن مدينة بورت ديكسون، في انتخابات تكميلية للبرلمان الماليزي. 

وبحسب لجنة الانتخابات، فاز "إبراهيم" بنحو 71 بالمئة من إجمالي عدد الأصوات وسط نسبة مشاركة 58.25 بالمئة، حسب صحيفة "ماليزيا كيني" المحلية. 

وتنافس"إبراهيم" على المقعد البرلماني مع ستة مرشحين آخرين، ليظفر به بعد حصوله على نحو 31 ألف و16 صوتا. 

وفي وقت سابق، توقعت اللجنة الانتخابية في البلاد أن تصل نسبة المشاركة 70% من بين إجمالي 75 ألف ناخب مؤهلين للإدلاء بأصواتهم. 

ويعد فوز أنور إبراهيم البالغ من العمر 71 عاماً خطوة تمهد لتوليه منصب رئيس الوزراء، في أعقاب اتفاق أبرمه مع رئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد.

وكان مهاتير محمد  الذي فاز في انتخابات 9 مايو/أيار الجاري على رأس ائتلاف "باكاتان هارابان"، تعهد بتسليم السلطة إلى إبراهيم "خلال سنوات قليلة" دون تحديد موعد.

وبموجب عفو ملكي، أفرجت السلطات الماليزية في مايو/ أيار الماضي عن إبراهيم، الذي كان يقضي عقوبة بالسجن منذ 2015.

وسُجن إبراهيم خلال العهد الأول لرئيس الوزراء مهاتير محمد وكان آنذاك نائبا له. وأعيد سجنه في عهد رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة "التورط في قضية أخلاقية"، وُصفت بأنها ملفقة من خصومه.

إلا أن إبراهيم يقول بأن الدوافع وراء سجنه كانت "سياسية"، ويضمن العفو الملكي له تقلد مناصب رسمية. 

مصدر:TRT عربي - وكالات
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