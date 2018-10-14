توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء السبت، الرياض بـ"عقاب قاس" في حال كانت وراء اختفاء الصحافي جمال خاشقجي في إسطنبول.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض، إن هناك وسائل عديدة أمام واشنطن لمعاقبة السعودية إذا ثبت مقتل خاشقجي، مشيرا إلى أنه سيتصل بالعاهل السعودي الملك سلمان بشأن هذه القضية.

وجدّد التأكيد على أنّه حتى وإن قرّر معاقبة السعودية فهو لن يتّخذ أي إجراء ضدها تكون له عواقب سلبية على الاقتصاد الأميركي مثل إلغاء مبيعات أسلحة أميركية الى الرياض.

وأضاف " أعتقد اننا إذا فعلنا ذلك إنّما نكون نعاقب أنفسنا. هناك أمور أخرى يمكننا القيام بها وهي قوية جداً جداً وشديدة جداً"، دون أن يوضح ماهيّة هذه الاجراءات.

وعبّر الرئيس الأميركي عن حزنه الكبير لما حصل مع خاشقجي، مشيرا إلى أنه "قد لا نتمكّن من رؤيته مجدداً"، كما أكّد أنّه في الوقت الراهن بأن "لا أحد يعلم ماذا حدث".

وكان ترمب قال في مقابلة مع قناة "سي بي أس" سجّلت الخميس وبثّت السبت إنه رغم نفي السعودية "لتورطها بشدة" في اختفاء خاشقجي إلا أن كل الدلائل تشير إلى أنها هي من قامت بذلك.

من جهته اتّهم وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الرياض بعدم التعاون في التحقيق، مطالباً الرياض بإفساح المجال لدخول محقّقين أتراك الى مبنى قنصليتها في إسطنبول.

في المقابل، أكّد وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية الرسمية السبت أنّ "ما تمّ تداوله بوجود أوامر بقتله (خاشقجي) هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحّة تجاه حكومة المملكة المتمسّكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية".

وكان من المقرر أن يجتمع وفد سعودي بأنقرة مع مسؤولين أتراك في إطار التحقيق في هذه القضية التي أثارت قلق العديد من الدول الغربية وبينها الولايات المتحدة حيث يعيش خاشقجي منذ 2017، لكن ذلك لم يتم حتى اللحظة.